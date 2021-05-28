單日9例疫情擴大 花蓮採購5萬劑快篩、急徵退休醫護

花蓮確診今天再增9例，累計21例。花蓮縣政府緊急採購5萬劑抗原快篩試劑，也招募退休及在家醫事人力加入，為未來可能設置的社區篩檢站、疫苗注射團隊做準備。另，中央第二波配撥2200劑AZ疫苗今天到位，全數分配給縣內第一線醫護人員使用。

縣長徐榛蔚今天說，新增9例分別來自兩個家族群聚，一個是昨天確診，感染源來自萬華案4260，造成花蓮案6556的家族群聚，案6556在內昨共5人確診，其中一人是花蓮縣政府員工，今天再增5名個案，此家族累計10人染疫；另一個是台南案5645來到花蓮東大門擺攤，傳染給乾家的3個女兒及一個孫子，共4人的群聚個案。

徐榛蔚表示，花蓮縣政府員工部分，昨天已展開快篩，昨第一波111人、今天也有136人，快篩都是陰性。縣府也會針對家族所住的大樓住戶做快篩。

花蓮確診案例持續升高，徐榛蔚說，未來如果產生社區群聚感染，將會啟動篩檢站，另外待疫苗到來，也會啟動13鄉鎮市同步疫苗注射，這些工作都需要大量醫護人員加入，因此她也號召退休、在家醫護人員共同抗疫，報名專線（03）8246982衛生局醫政科曾小姐。

民眾關心花蓮醫療量能是否足夠，衛生局長朱家祥說，中央配撥第二批2200劑的AZ疫苗今天到位，已經分給縣內10所醫療單位，給第一線醫護人員注射。抗原快篩試劑也採購5萬劑，首批到貨2萬1000劑，提供民眾陪病，或是像縣府、遠傳專案篩檢使用；PCR核酸檢測每天可做到260個，目前仍足夠。專責病房106床，使用中29床，還有77床。部立花蓮醫院今天起停止門、急診，專責收治輕、中症的新冠肺炎患者，重症患者則由花蓮慈濟醫院收治。