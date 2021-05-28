衛福部花蓮醫院全力抗疫 即日起專治確診者
衛生福利部花蓮醫院今天起專收新冠肺炎確診者，一般門診、急診等一律停止，洗腎業務照常進行，慢性病患者及養護機構住民醫療需求改以「視訊診療」。
長期慢性處方籤拿藥者，可洽藥來速專線03-8358141轉3302預約或到社區藥局。
花蓮縣昨天單日新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）6例確診，居家隔離超過70人，創縣內新高。花蓮醫院說，院內設35間專責病房，包含4間正在使用的負壓隔離病房，全數投入收治確診者。
花蓮醫院說，17日起依花蓮縣衛生局指示分階段清空病房，一般急性住院病人採「只出不進」原則，住院病人視病情狀況安排出院或轉院，目前病床全部清空。
花蓮縣政府統計，全縣專責病床共計106床，截至昨天已使用26床。
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