快訊

確診夫妻跑遍雙北宜擺攤 林右昌：傳統市場是最大群聚

台北市警士林分局1警確診 同樓層30多人正在醫院快篩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

揮別太魯閣號救難噩夢 台積電捐花蓮縣消防局新制服

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
台積電慈善基金會今天捐出首批50套特搜制服及裝備給參與太魯閣號事故救難的花蓮縣消防局，餘下200多套會在8月底前到位。圖／花蓮縣消防局提供
台積電慈善基金會今天捐出首批50套特搜制服及裝備給參與太魯閣號事故救難的花蓮縣消防局，餘下200多套會在8月底前到位。圖／花蓮縣消防局提供

台鐵408列次太魯閣號上月在花蓮撞車出軌，造成慘重傷亡，現場殘肢、屍塊四散慘如煉獄，花蓮及全台消防人員英勇挺進搶救，但制服即使清洗過，有些血跡和氣味仍在腦海中揮之不去。台積電慈善基金會兌現諾言，捐出新制服給花蓮縣消防局，首批50套今到位，總共會捐出277套、價值2000萬元給花蓮消防人員，讓他們「把噩夢洗下來」。

台積電慈善基金會董事長張淑芬在事故發生後第6天、4月7日就到花蓮，慰問死傷者家屬和救難人員，並了解需求，得知消防弟兄身上仍穿著舊制服，就允諾要幫他們換新。經統計，將為全台8處消防隊、600位消防員更新制服，還貼心的規畫每人2套。

台積電依照既定時程，今天上午捐出首批50套，包含安全頭盔（含耳罩）、多功能防爆型頭燈、防焰耐磨救助服（含外套）、鋼頭型安全救助鞋、防切割耐磨型救助手套、護膝護肘、搜救背包等品項，其餘預計在8月底前會全部到位。因疫情嚴峻，台積電慈善基金會不派員也未辦理公開捐贈儀式。

花蓮縣消防局災害搶救科長李龍聖說，全縣警義消超過900人，其中警義消特搜人員120多人，台積電共捐給花蓮277套特搜制服，每套價值5、6萬元；一般警義消則由消防局編列預算，為每人製作一套救助服及運動服替換，每套約6000元，總計171套。

消防局長林文瑞說，0206花蓮大地震時，張淑芬就曾帶領台積電慈善基金會挹注花蓮救災資源及心理重建諮詢，這次又再到花蓮送暖，感謝台積電能善盡企業責任，支持消防工作。

台積電慈善基金會今天捐出首批50套特搜制服及裝備給參與太魯閣號事故救難的花蓮縣消防局，餘下200多套會在8月底前到位。圖／花蓮縣消防局提供
台積電慈善基金會今天捐出首批50套特搜制服及裝備給參與太魯閣號事故救難的花蓮縣消防局，餘下200多套會在8月底前到位。圖／花蓮縣消防局提供
台積電慈善基金會今天捐出首批50套特搜制服及裝備給參與太魯閣號事故救難的花蓮縣消防局，餘下200多套會在8月底前到位。圖／花蓮縣消防局提供
台積電慈善基金會今天捐出首批50套特搜制服及裝備給參與太魯閣號事故救難的花蓮縣消防局，餘下200多套會在8月底前到位。圖／花蓮縣消防局提供

台積電 制服

延伸閱讀

台積電ADR小跌0.2％ 較台股溢價率10.52％

不願晶片依賴台積電和台灣 美想再建六、七家晶片廠

蘋果A15晶片 傳台積量產

台積電目標價 砍到740

相關新聞

癮君子注意！警戒三級吸菸區雖沒禁 口罩扒開縫3千起跳

最近網路上很多人問，「警戒第三級吸菸區還可以使用嗎？」癮君子偷偷脫下口罩或者拉開一條縫抽菸，國民健康署都認定這種行為違反...

揮別太魯閣號救難噩夢 台積電捐花蓮縣消防局新制服

台鐵408列次太魯閣號上月在花蓮撞車出軌，造成慘重傷亡，現場殘肢、屍塊四散慘如煉獄，花蓮及全台消防人員英勇挺進搶救，但制...

台東飯店業者送暖挺醫護！500份手工咖啡蛋糕送抵醫院

台東縣有飯店業者，有感於第一線醫護人員防疫辛苦，特別製作500份手工咖啡蛋糕，今天送到衛福部台東醫院，讓醫護人員收到蛋糕...

疫情升溫！蘇澳端午節逾一甲子祭港儀式 今年首度停辦

就怕人潮聚集成防疫破口，全台各縣市活動陸續暫停。宜蘭縣蘇澳鎮端午節海上龍舟賽，今年因應疫情改為龍舟友誼賽，仍於日前取消，...

民間防疫物資愛心一波波 醫護：熱騰騰葱油餅最暖心

因為全國防疫警戒第三級要延到6月14日，醫院、警察、消防單位等要持續堅持下去，從昨天起基隆很多扶輪社、民間單位、議員、宮...

24小時營業超商吞雲吐霧管不勝管 基隆設吸菸區引爭議

基隆市去年把超商騎樓列入禁菸範圍，但超商24小時營業，深夜時段更有不少癮君子吞雲吐霧，環保局轉輔導超商設吸菸示範區。去年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。