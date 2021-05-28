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揮別太魯閣號救難噩夢 台積電捐花蓮縣消防局新制服
台鐵408列次太魯閣號上月在花蓮撞車出軌，造成慘重傷亡，現場殘肢、屍塊四散慘如煉獄，花蓮及全台消防人員英勇挺進搶救，但制服即使清洗過，有些血跡和氣味仍在腦海中揮之不去。台積電慈善基金會兌現諾言，捐出新制服給花蓮縣消防局，首批50套今到位，總共會捐出277套、價值2000萬元給花蓮消防人員，讓他們「把噩夢洗下來」。
台積電慈善基金會董事長張淑芬在事故發生後第6天、4月7日就到花蓮，慰問死傷者家屬和救難人員，並了解需求，得知消防弟兄身上仍穿著舊制服，就允諾要幫他們換新。經統計，將為全台8處消防隊、600位消防員更新制服，還貼心的規畫每人2套。
台積電依照既定時程，今天上午捐出首批50套，包含安全頭盔（含耳罩）、多功能防爆型頭燈、防焰耐磨救助服（含外套）、鋼頭型安全救助鞋、防切割耐磨型救助手套、護膝護肘、搜救背包等品項，其餘預計在8月底前會全部到位。因疫情嚴峻，台積電慈善基金會不派員也未辦理公開捐贈儀式。
花蓮縣消防局災害搶救科長李龍聖說，全縣警義消超過900人，其中警義消特搜人員120多人，台積電共捐給花蓮277套特搜制服，每套價值5、6萬元；一般警義消則由消防局編列預算，為每人製作一套救助服及運動服替換，每套約6000元，總計171套。
消防局長林文瑞說，0206花蓮大地震時，張淑芬就曾帶領台積電慈善基金會挹注花蓮救災資源及心理重建諮詢，這次又再到花蓮送暖，感謝台積電能善盡企業責任，支持消防工作。
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