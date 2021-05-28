揮別太魯閣號救難噩夢 台積電捐花蓮縣消防局新制服

台鐵408列次太魯閣號上月在花蓮撞車出軌，造成慘重傷亡，現場殘肢、屍塊四散慘如煉獄，花蓮及全台消防人員英勇挺進搶救，但制服即使清洗過，有些血跡和氣味仍在腦海中揮之不去。台積電慈善基金會兌現諾言，捐出新制服給花蓮縣消防局，首批50套今到位，總共會捐出277套、價值2000萬元給花蓮消防人員，讓他們「把噩夢洗下來」。

台積電慈善基金會董事長張淑芬在事故發生後第6天、4月7日就到花蓮，慰問死傷者家屬和救難人員，並了解需求，得知消防弟兄身上仍穿著舊制服，就允諾要幫他們換新。經統計，將為全台8處消防隊、600位消防員更新制服，還貼心的規畫每人2套。

台積電依照既定時程，今天上午捐出首批50套，包含安全頭盔（含耳罩）、多功能防爆型頭燈、防焰耐磨救助服（含外套）、鋼頭型安全救助鞋、防切割耐磨型救助手套、護膝護肘、搜救背包等品項，其餘預計在8月底前會全部到位。因疫情嚴峻，台積電慈善基金會不派員也未辦理公開捐贈儀式。

花蓮縣消防局災害搶救科長李龍聖說，全縣警義消超過900人，其中警義消特搜人員120多人，台積電共捐給花蓮277套特搜制服，每套價值5、6萬元；一般警義消則由消防局編列預算，為每人製作一套救助服及運動服替換，每套約6000元，總計171套。