台東飯店業者送暖挺醫護！500份手工咖啡蛋糕送抵醫院

台東縣有飯店業者，有感於第一線醫護人員防疫辛苦，特別製作500份手工咖啡蛋糕，今天送到衛福部台東醫院，讓醫護人員收到蛋糕時內心都很感動。

部東醫院成為台東縣新冠肺炎專責醫院後，醫護人員將守護台東鄉親的健康。一家飯店業者向醫護人員致敬，送上500份手工咖啡蛋糕，在疫情升溫期間，帶來溫暖正能量。

當醫護人員拿到蛋糕時，內心相當感動，疲憊瞬間得到撫慰。業者表示，雖然製作數量不多，但就是希望用行動挺醫護，給他們加油打氣，讓社會更能關注醫護人員的辛勞。

醫院表示，真的很感謝社會各界的愛心送暖，對第一線醫護人員來說是很大的鼓舞，希望這波嚴峻的疫情，在大家努力下能盡早緩和下來，恢復正常生活。