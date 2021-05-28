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疫情升溫！蘇澳端午節逾一甲子祭港儀式 今年首度停辦
就怕人潮聚集成防疫破口，全台各縣市活動陸續暫停。宜蘭縣蘇澳鎮端午節海上龍舟賽，今年因應疫情改為龍舟友誼賽，仍於日前取消，同日登場的龍舟祭港儀式則遲遲未拍板舉辦與否。疫情持續延燒，全國三級警戒延長至6月14日端午節，蘇澳鎮長李明哲昨日忍痛宣布，龍舟祭港儀式今年停辦，一切以防疫為優先。
歷史逾一甲子的端午節龍舟祭港儀式，是南方澳當地年度大事，不只祈求漁民出海捕魚平安、漁獲豐收，也祈福合境平安；該活動由當地3間宮廟輪流舉辦，今年則是昭安宮主祭。儘管同日登場龍舟友誼賽熱鬧盛大，蘇澳鎮公所民政課長崔明嵩就說，祭港活動的宗教意涵仍大於龍舟賽，加上今年擴大祭港範圍至南方澳斷橋處，因此5月中還在觀望是否取消辦理。
先前疫情不明朗，李明哲坦言，活動如期舉辦會有變數，曾考慮調整祭港方式。不過，為防堵疫情蔓延，蘇澳鎮公所於昨日邀集南方澳進安宮、南天宮、昭安宮，還有港興媽宮共4間宮廟代表，一同討論並取得共識，決定取消今年龍舟祭港儀式，這也是60多年來首度停辦。李明哲呼籲民眾，做好防疫工作，全島一命，團結抗疫。
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