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民間防疫物資愛心一波波 醫護：熱騰騰葱油餅最暖心

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
民間物資愛心一波波。圖／議員鄭文婷提供
民間物資愛心一波波。圖／議員鄭文婷提供

因為全國防疫警戒第三級要延到6月14日，醫院、警察、消防單位等要持續堅持下去，從昨天起基隆很多扶輪社、民間單位、議員、宮廟等捐贈防疫物資給醫院、警政、消防等單位，有防護衣、酒精、面罩等，醫護人員說，還有炒麵，最暖心的是還有熱騰騰的葱油餅。

副議長林沛祥與基隆扶輪社昨天捐贈基隆長庚醫院、衛生福利部基隆醫院各400件隔離衣。希望能夠拋磚引玉，提供前線防疫及醫護人員所需要的資源，林沛祥說，希望透過捐贈隔離衣的行動，來力挺基隆第一線醫療防疫人員。

市議員張秉鈞也感受到醫護人員的辛勞，23日協同愛心店家捐贈百份蔥抓餅，昨天再次協同廟宇捐贈百份炒麵，同時個人捐贈暖心物資，讓抗疫的醫護英雄們感受到社會的溫暖。張秉鈞表示，感謝玉勅奉天宮理事長陳冠希響應，捐贈百份炒麵給衛生福利部基隆醫院，他也響應捐贈1000個醫療口罩及兩箱元氣什錦堅果飲。

衛生福利部基隆醫院秘書李玲美表示，感謝大家提供暖心的物資及口罩，讓醫護人員感受到溫暖。

另外，立委蔡適應與扶輪社友昨天也捐贈1000件隔離防護衣、30桶75%酒精給基隆市消防局，支援第一線消防救護人員

基隆市中區扶輪社呂政隆社長表示，前一陣子疫情爆發時，媒體報導多件個案在未誠實告知下，讓消防救護人員曝露在感染風險中，扶輪社友和蔡適應立委便號召募集物資，捐贈基隆市消防局。

謝清雲文教基金會董事長前立委謝國樑、基隆市青溪總會總會長張耿輝、基隆市青溪婦女協會理事長陳秋雲等，昨天也捐贈百套防疫物資，包含100件拋棄式隔離衣、100支環保多功能守護面罩，給基隆市警察局、基隆市消防局等單位。

環保多功能守護面罩，此面罩為R2R（回收再回收） 鏡框＋兩片護目膠片可置換清洗輕薄好攜帶、組裝快速且方便。

市議員鄭文婷表示，她在路上也看過警察值勤的時候，有民眾會向警察借用警察配備自用的筆枝使用，相信很多警察與郵務都會不吝於出借筆枝給民眾使用，然而如此一來就會增加人與人的接觸，在這個疫情肆虐的當口，也會讓警察與郵務陷入染疫的風險。

有鑑於此，她捐助1000枝的防疫筆，希望能夠將這些筆枝分送給轄區的第一分局、南榮、忠二及延平所同仁，以及愛三路郵局投遞股、快捷股使用。

民間防疫物資愛心一波波。圖／立委蔡適應提供
民間防疫物資愛心一波波。圖／立委蔡適應提供
民間防疫物資愛心一波波。圖／副議長林沛祥提供
民間防疫物資愛心一波波。圖／副議長林沛祥提供
民間防疫物資愛心一波波。圖／議員張秉鈞提供
民間防疫物資愛心一波波。圖／議員張秉鈞提供
民間防疫物資愛心一波波。圖／議員張秉鈞提供
民間防疫物資愛心一波波。圖／議員張秉鈞提供
民間防疫物資愛心一波波。圖／議員張秉鈞提供
民間防疫物資愛心一波波。圖／議員張秉鈞提供
民間防疫物資愛心一波波。圖／議員張耿輝提供
民間防疫物資愛心一波波。圖／議員張耿輝提供
民間防疫物資愛心一波波。圖／議員張秉鈞提供
民間防疫物資愛心一波波。圖／議員張秉鈞提供

基隆 警察 醫護人員

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