癮君子注意！警戒三級吸菸區雖沒禁 口罩扒開縫3千起跳

最近網路上很多人問，「警戒第三級吸菸區還可以使用嗎？」癮君子偷偷脫下口罩或者拉開一條縫抽菸，國民健康署都認定這種行為違反傳染病防治法，可開罰3千至1萬5千元，且不管是在吸菸區或非吸菸區。基隆市衛生局也表示，已接獲檢舉案，但尚未開罰，會同警方加強蒐證。

市府衛生局企劃科長莊慧文說，疫情期間停止吸菸比以往任何時候更加重要，只要拉開口罩就會認定沒有佩戴好口罩開罰，不管是在吸菸區或者非吸菸區，即使把口罩戳一個洞也不行，可認定未戴妥口罩，建議趁此機會把菸戒了。

一些公共場所及部分商家設有吸菸區，三級防疫期期並沒有特別公告禁止使用該空間，但要符合防疫戶外戴口罩及保持安全距離規定。

衛福部國民健康署說，在路上仍能看到癮君子難忍菸癮，偷偷脫下口罩抽菸，甚至還有民眾在等待快篩時，看見吸菸者躲在旁邊抽菸，這種行為除了違反全程配戴口罩的規定，得依傳染病防治法開罰3千元至1萬5千元外，吸菸者也讓自己處於染疫風險中；吐出的二手菸霧，更容易讓周遭親友、民眾擔心是否有染疫風險。若吸菸者不幸確診，還會增加周遭親友、民眾或醫護人員受感染的風險。

對癮君子來說，可說晴天霹靂，現在公共場所、騎樓等地都很難找到吸菸的地方，即使吸菸區也難以戴著口罩又能吸菸，只能偷偷摸摸躲在無人的角落偷偷的抽。就有民眾目擊，有人在部立基隆醫院前，從口罩拉開一條縫抽菸，一有人靠近馬上熄掉。

一名有菸齡10多年的李姓男子說，「看來現在只能在家抽了」，他大嘆吸菸者沒人權。

衛福部基隆醫院胸腔內科黃翰禮醫師指出，若與吸菸者同住，或者常暴露在二手菸的環境下，會增加得到冠狀動脈心臟病及肺癌的風險，比一般不抽菸的民眾高出20%到30%。

黃翰禮說，依衛福部統計顯示，近40年來，肺癌始終位居台灣十大癌症死因第一名，且威脅性隨著年紀的增長而提高，肺癌的死亡率高出肝癌許多、存活率較低，對國人的健康威脅很大。

因為肺癌早期症狀表現並不明顯，容易被民眾忽略或以為是其他疾病造成，因而延誤診斷及治療的黃金時期。罹患肺癌的病人，主要是長期暴露在高危險因子下的影響居多，吸菸是肺癌最大的危險因子，約占70%到80%。