24小時營業超商吞雲吐霧管不勝管 基隆設吸菸區引爭議

基隆市去年把超商騎樓列入禁菸範圍，但超商24小時營業，深夜時段更有不少癮君子吞雲吐霧，環保局轉輔導超商設吸菸示範區。去年3處，今年再規畫10處，引導到合法地點抽菸並清掃，但民眾反映，部分地點離通道仍近，會有二手菸疑慮。環保局回應說，設置地點避開出入口，希望合法納管，有問題會再改善。

很多吸菸者常聚在超商騎樓抽菸，因有椅子可坐，又有菸灰缸，民眾經過時被迫吸二手菸，屢屢遭到詬病，去年1月基隆市比照台北市、新北市，公告四大超商等216家店的騎樓及庇廊列入禁菸範圍，除非有設吸菸品納管，業者如違規提供熄菸器具，依違反菸害防制法可處1萬到5萬元罰緩。

超商都收起菸灰缸，但是每到晚間或深夜，就成無人管的時段，民眾飽受二手菸之苦，民眾抱怨，是否有造成危害，只要看到超商前地上常常一大早騎樓都滿是菸蒂，就可知道有沒有人和雲吐霧。

環保局因此輔導連鎖超商及餐廳等商家設置熄菸設施示範點與畫設吸菸區，希望引導民眾到至合法吸菸區抽菸及不要任意棄置煙蒂。

環保局去年完成輔導3處店家設置吸菸區與熄菸設施示範點，今年度持續輔導商家規畫至少再設置10處。到4月已會勘在全家超商基隆富港店、全家超商基隆新復興店、後山花園咖啡屋及虎仔山咖啡休閒館4處，並漆畫吸菸區完成設置。

環保局說，對願意響應「菸蒂不落地」店家表達感謝，因為同意設置之店家需落實吸菸區管理與煙蒂清掃，也需適時引導有抽菸之消費者到合法地點抽菸，維護拒吸二手煙顧客權益與周邊環境整潔。

不過，部分畫設示範點的超商，仍有民眾反映會受到菸味影響，有住戶說，去全家超商基隆新復興店買東西時，左手邊的吸菸區離入口很近，有聞到菸味不舒服。

環保局長賴煥紘表示，設吸菸區與熄菸設施示範點，不是要鼓勵民眾抽菸，而是讓有抽菸需求民眾能到合法的地點抽菸及不要亂丟煙蒂，今年1月起已不定時派員路上宣導「菸蒂不落地」及發送隨身可攜之熄菸盒或熄煙袋。

「菸蒂不落地」就是熄菸煙蒂不亂丟，可以丟到煙蒂筒或隨身準備熄菸盒，如果亂丟依據廢棄物清理法可裁罰1200到6000元。