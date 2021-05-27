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全力投入防疫工作 部立花蓮醫院28日起門急診全停

聯合報 / 記者王思慧王燕華／花蓮即時報導
衛福部花蓮醫院從28日起，暫停所有的門、急診，全力投入防疫應變工作。記者王燕華／翻攝
衛福部花蓮醫院從28日起，暫停所有的門、急診，全力投入防疫應變工作。記者王燕華／翻攝

花蓮疫情升溫，今天一口氣增加6例確診，累積確診數已達12例。縣長徐榛蔚宣布，衛福部花蓮醫院28日起門急診一律停止，全力投入防疫應變。院方指出，這周已經清出所有病床待命，28日起門急診起停止，開放內科、身心科視訊看診、慢性病處方箋領藥會以電話預約方式持續提供服務。

花蓮今新增6例，居家隔離人數增加到74人。隨著確診人數增加，花蓮縣也展開應變工作，被指定為應變醫院的部立花蓮醫院從28日起，不再收治一般門、急症病患，專收新冠肺炎患者衛生局表示，部花共有35間專責病房、其中包含4間負壓隔離病房，可全數投入收治新冠肺炎患者，做好分流，也可增加防疫的醫療量能。

花蓮醫院表示，醫院已進行階段性清空，依照衛生局指示，從本月17日起陸續通知，一般急性住院病人「只出不進」，住院病人狀況穩定就辦理出院，或視病情需要安排轉院。28日起停止一般門診及急診，改提供視訊診療，滿足部分慢性病患及養護機構住民的醫療需求，洗腎業務照常，長期慢性處方箋拿藥可洽藥來速專線（03）8358141轉3302預約或至社區藥局，醫院人員目前也正加班通知已掛號的病患。

此外，花蓮門諾醫院近日也開辦「視訊門診」，以該院門診病患、病況穩定且長期領取慢性處方箋者優先，採電話預約，看診當天，醫師透過視訊問診，看診後開立處方，由專人通知患者或家屬，到醫院仁愛樓1樓設置的院外批價櫃台批價、領藥，全程在院外完成。

衛生局 新冠肺炎 患者

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