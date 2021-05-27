台東衛生所全面設快篩站 每日15名採電話預約

台東新冠肺炎疫情升溫，台東縣政府今天宣布，明日起台東縣總計13個衛生所全面設置快篩站，採電話預約，每日限15名額。

台東縣截至27日中午已有3名新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診，同時超過150人匡列居家隔離。

台東縣長饒慶鈴昨天緊急宣布出現確診患者的太麻里鄉和金峰鄉衛生所，從今日起開始提供快篩；今天上午更進一步宣布，台東縣衛生所從明（28）日起全面提供快篩服務，每日限15名採電話預約。

明日上線的快篩站有台東市衛生所，電話：350757；卑南鄉衛生所，電話：382042；延平鄉衛生所，電話：561043；鹿野鄉衛生所，電話：551074；海端鄉衛生所，電話：931391；池上鄉衛生所，電話：862609；東河鄉衛生所，電話：896289；成功鎮衛生所，電話：851419；長濱鄉衛生所，電話：831022；大武鄉衛生所，電話：791143；達仁鄉衛生所，電話：702209，總計11個衛生所，今天就可以電話預約。

饒慶鈴表示，民眾若有出現新冠肺炎症狀如發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常、不明原因腹瀉等症狀，並且符合下列任一條件者：（1）村里長主動關懷對象，並有14日高風險地區旅遊史、（2）外出未佩戴口罩受查處者，並有14日高度風險地區旅遊史、（3）衛生所返鄉學子關懷專案對象、（4）有高風險地區旅遊史且提出相關證明、（5）接獲衛生局自主健康管理通知書者，可於設有社區快篩站之衛生所營業時間撥打電話預約。

饒慶鈴提醒，民眾前往快篩站時，請全程佩戴口罩，千萬不要搭乘大眾交通工具。