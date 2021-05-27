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解隔離新制！符3條件 一採Ct值≥30可解隔離

原鄉部落設檢疫站拒遊客 警方用族語宣導防疫

中央社 / 花蓮縣27日電

花蓮縣萬榮鄉6處原住民部落，有感國內新冠肺炎疫情升溫，與鄉公所合作成立檢疫站，進入部落前須量體溫、實名制，婉拒遊客進入；派出所則用族語廣播宣導族人遵守防疫措施。

萬榮鄉公所動員鄉公所人員及部落志工，在西林、見晴、萬榮、明利、馬遠、紅葉等6處原住民部落出入口設置「部落檢疫站」，對進入部落的民眾，進行額溫量測、酒精消毒及實聯制登記，杜絕疫情入侵；若是外地遊客，將善意勸離。

鳳林警分局西林派出所長高金福指出，他是土生土長的太魯閣族人，有感於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）國內疫情升溫，為了轄內部落族人的健康安全，特別以族語翻譯防疫須知，宣導族人確實配合。

高金福用族語廣播，呼籲族人出門需戴口罩、勤洗手、少出門及避免群聚聊天，守護部落社區安全；除了廣播外，也徒步向族人宣導，應保持安全社交距離，也加強附近溪流巡邏，將戲水者勸離。

鳳林警分局長林昆達表示，員警將不定時前往各「部落檢疫站」提供協助，若有遇違反防疫政策，如未戴口罩者，將不再勸導，一律開罰。

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