基隆地院暫緩開庭、調解 除非時效性、即時性必要案件

基隆地方法院今天發出新聞稿表示，因應疫情警戒第三級期間延長，原則上暫緩開庭及調解。但具時效性如已定期宣判或羈押中被告案件、緊急性如證據保全事件，或其他認有即時處理必要之案件，不在此限。

基隆地院指出，相關防疫措施延長至6月14日，第三級警戒期間，原則上暫緩開庭及調解。但具時效性（如已定期宣判或羈押中被告案件）、緊急性（如證據保全事件）或其他認有即時處理必要之案件，不在此限。

基隆地院說，原訂庭期，各承辦股將先以電話通知案件當事人庭期取消，再補以書面通知，以利當事人知曉。如確有時效性、緊急性或必要性而須開庭者，書記官將另以適當方式聯繫，避免當事人無所適從，並加強適用「法院刑事遠距訊問擴大作業要點」規定，採取減少接觸、避免群聚感染之相關措施。原訂之民事強制執行拍賣程序均已公告停止。

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