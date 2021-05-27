防堵疫情擴大 陸軍化學兵消毒台東2鄉鎮

台東太麻里鄉和金峰鄉發生2起新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，總計匡列157人，為防止疫情擴散，陸軍化學兵今早前往2鄉鎮消毒。

台東南迴線上某家新居落成，5月15日和16日分別在餐館及新居辦理餐敘，2場聚會均有參加的太麻里及金峰鄉各1名民眾確診新冠肺炎，同時台東縣政府匡列包括2鄉長在內的157人居家隔離。

為防範疫情擴散，台東縣政府向陸軍第2作戰區（陸軍花東防衛指揮部化學兵連）申請支援前往太麻里鄉、金峰鄉消毒。

第2作戰區今天表示，今日共計派遣官兵27員、車輛機具2類4項11件，1/2噸偵搜車1輛、悍馬車4輛（搭載MDS-106輕型消毒器4具）、MD-105重型消毒車2輛，前往太麻里鄉三和村等9處及金峰鄉正興村等5處執行道路消毒任務，並視現場進度持續派遣兵力及裝備馳援。