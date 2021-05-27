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陸軍花防部出動化學兵 助台東縣消毒2鄉鎮

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
國內本土疫情延燒，台東接連出現3起確診案例，陸軍花東防衛指揮部出動化學兵連協助台東太麻里及金峰鄉消毒，降低民眾染疫風險。圖／台東地區指揮部提供
國內本土疫情延燒，台東接連出現3起確診案例，陸軍花東防衛指揮部出動化學兵連協助台東太麻里及金峰鄉消毒，降低民眾染疫風險。圖／台東地區指揮部提供

國內本土疫情延燒，台東接連出現3起確診案例，陸軍花東防衛指揮部出動化學兵連協助台東太麻里及金峰鄉消毒，降低民眾染疫風險。同時縣府也在2鄉設立快篩站提供民眾篩檢。

今天早上8點30分，陸軍花東防衛指揮部在金峰鄉介達國小集結，做好勤前教育後，兵分多路前往太麻里及金鋒鄉熱區全面噴藥消毒，民眾都配合消毒工作，並感謝國軍協助防疫。

第二作戰區發言人表示，官兵2人一組，1人負責噴灑作業，1人協助觀察周遭環境，指引方向，並於完成噴消作業後，再由公所人員引導下，前往下一個點繼續執行任務。

今天共計派遣消毒官兵27員、車輛機具計2類4項11件，1/2噸偵搜車1輛、悍馬車4輛（搭載MDS-106輕型消毒器4具）、MD-105重型消毒車2輛。

台東接連出現3起確診案例，其中2例都為太麻里及金鋒2鄉鎮有關聯性，避免民眾染疫擴大，縣府今天也在2鄉設立快篩站，提供民眾前往篩檢，呼籲有身體不適症狀民眾盡速篩檢就醫。

縣府指出，昨新增案6105女性確診者，於本月15日參加太麻里鄉林家小館入厝喜宴，隔天晚間與案5468及北部確診案3419一起參加聚會，19日出現症狀，昨天確診，匡列157人。

國內本土疫情延燒，台東接連出現3起確診案例，陸軍花東防衛指揮部出動化學兵連協助台東太麻里及金峰鄉消毒，降低民眾染疫風險。圖／台東地區指揮部提供
國內本土疫情延燒，台東接連出現3起確診案例，陸軍花東防衛指揮部出動化學兵連協助台東太麻里及金峰鄉消毒，降低民眾染疫風險。圖／台東地區指揮部提供

台東 陸軍 疫情

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