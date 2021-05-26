基隆市場、夜市多停業 林右昌：雙北傳統市場令人憂心

基隆市長林右昌今天說，傳統市場人來人往，根本不曉得到底誰去消費。當出現確診者足跡並有防疫疑慮時，市府斷然處理，讓市場休業，以免成為防疫破口，建議雙北的傳統市場「一定要處理」。

林右昌說，現在基隆廟口、愛四路夜市和成功、南興、安樂和果菜市場市場都停業，就是擔心成為防疫破口。營業中的仁愛市場重新圍設進出動線，採人流管制，進入採實聯制，量體溫、手部消毒。信義市場曾停業，市府跟市場自治團體商討防疫對策，復業後秩序良好。

林右昌表示，七堵的南興市場是基隆最大的菜市場，但並非室內的市場，有非常多的進出動線。市場目前休業，市府產發處正與市場管理單位、攤商和周邊店家 會商，怎麼樣採取防疫措施，以利復業。

林右昌認為，雙北傳統市場一定要處理，因為看到照片傳出來，人潮摩肩擦踵非常多，狀況實在令人憂心。現在為了防疫到處全部都管了，就傳統市場還是一樣，實在滿恐怖的。