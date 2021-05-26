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主人因疫情被隔離了別擔心 宜蘭縣政府幫你照顧毛小孩

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
民眾一旦染疫確診或需要居家隔離，不必擔心家中寵物，縣政府會幫忙好好照顧，等待飼主康復後再把毛小孩帶回家。圖／縣府提供　
民眾一旦染疫確診或需要居家隔離，不必擔心家中寵物，縣政府會幫忙好好照顧，等待飼主康復後再把毛小孩帶回家。圖／縣府提供　

隨著確診個案不斷增加，一旦寵物的飼主確診或被居家隔離，寵物將無人照顧。宜蘭縣政府今天表示，會在動物收容中心規劃寵物安置區，幫忙照顧好毛小孩，讓飼主安心抗疫，康復後再帶回家團聚。

縣長林姿妙表示，隨著疫情升溫及確診人數增多，民眾一旦受到隔離或確診需要住院、隔離，將面對家中寵物無人照養的窘境，縣府為讓民眾安心接受隔離或治療，不必擔心家中貓狗無人飼養，今天特別提出「寵物安置方案」。

民眾若無親人、朋友可協助照料寵物，可透過縣衛生局通報動植物防疫所專線電話03-9602350，前往接收寵物並送到動物收容中心「寵物安置區」進行安置，每天收200元安置費用。

另外也可以由宜蘭縣動植物防疫所協助轉介縣內有意願照護寵物的寄養業者，費用依各寵物業標準收費；若寵物生病有醫療處理求，防疫所也會協助送往動物醫院，後續醫療費用由飼主負擔。

縣政府為了照顧民眾健康、也照顧好毛小孩，呼籲家中飼養寵物者如有確診等待醫療、居家隔離或自主健康管理時，建議與寵物一同在家、避免外出，接觸寵物前後以肥皂洗手，做好飼養清潔消毒。

民眾一旦染疫確診或需要居家隔離，不必擔心家中寵物，縣政府會幫忙好好照顧，等待飼主康復後再把毛小孩帶回家。圖／縣府提供　
民眾一旦染疫確診或需要居家隔離，不必擔心家中寵物，縣政府會幫忙好好照顧，等待飼主康復後再把毛小孩帶回家。圖／縣府提供　
民眾一旦染疫確診或需要居家隔離，不必擔心家中寵物，縣政府會幫忙好好照顧，等待飼主康復後再把毛小孩帶回家。圖／縣府提供　
民眾一旦染疫確診或需要居家隔離，不必擔心家中寵物，縣政府會幫忙好好照顧，等待飼主康復後再把毛小孩帶回家。圖／縣府提供　

寵物 居家隔離 毛小孩

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