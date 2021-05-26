影／毛毛蟲大軍夜襲基隆古蹟「市長官邸」 羅漢松綠葉幾被啃光

基隆市定古蹟「市長官邸」出現蟲害，園區種騰成排羅漢松，原本青翠的樹葉被幾百隻「毛毛蟲」幾乎啃食殆盡，變成宛如枯木。文化局緊急委請除蟲業者噴藥滅蟲，並確認古蹟本體無異狀，未來會加強巡視防蟲害再次發生。

基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐說，市長官邸出現的毛毛蟲是橙帶藍尺蛾幼蟲，每隔幾年就會數量大噴發，但隔年就會減少。橙帶藍尺蛾幼蟲主要寄主植物是羅漢松，幼蟲會把羅漢松葉子吃光光，有時還會導致部分尚未終齡，就因沒有食物而死亡。

中正區正砂里長俞明發昨天接到里民通知，市長官邸出現嚴重蟲害，批評文化局疏於管理，植栽全被吃光了，擔心木造建築也可能受害。

他說，趕到現場看到原本枝葉茂盛的羅漢松，葉子竟然全被毛毛蟲吃光了，擔心還會有後遺症，趕快聯絡文化局善後。

文化局長陳靜萍表示，每年4、5月為橙帶藍尺蛾主生長季節，幼蟲被稱為「羅漢松殺手」。橙帶藍尺蛾幼蟲主要啃食羅漢松的葉子，對古蹟本體不會帶來影響。

文化局文化設施科長吳純明說，市長官邸古蹟主要為木構造建築，修復期間即針對防蟲、防腐等做好防護措施，此次蟲害在以藥劑防治過後，會再加強維護管理。