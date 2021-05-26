快訊

台大院長也求救！病人太多已全面滿載、無法再收

8月大規模打國產疫苗？ 陳佩琪臉書提兩點突破盲腸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／毛毛蟲大軍夜襲基隆古蹟「市長官邸」 羅漢松綠葉幾被啃光

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市定古蹟「市長官邸」出現蟲害，成排羅漢松樹葉被幾百隻毛毛蟲啃食殆盡，宛如枯木。圖／正砂里長俞明發提供
基隆市定古蹟「市長官邸」出現蟲害，成排羅漢松樹葉被幾百隻毛毛蟲啃食殆盡，宛如枯木。圖／正砂里長俞明發提供

基隆市定古蹟「市長官邸」出現蟲害，園區種騰成排羅漢松，原本青翠的樹葉被幾百隻「毛毛蟲」幾乎啃食殆盡，變成宛如枯木。文化局緊急委請除蟲業者噴藥滅蟲，並確認古蹟本體無異狀，未來會加強巡視防蟲害再次發生。

基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐說，市長官邸出現的毛毛蟲是橙帶藍尺蛾幼蟲，每隔幾年就會數量大噴發，但隔年就會減少。橙帶藍尺蛾幼蟲主要寄主植物是羅漢松，幼蟲會把羅漢松葉子吃光光，有時還會導致部分尚未終齡，就因沒有食物而死亡。

中正區正砂里長俞明發昨天接到里民通知，市長官邸出現嚴重蟲害，批評文化局疏於管理，植栽全被吃光了，擔心木造建築也可能受害。

他說，趕到現場看到原本枝葉茂盛的羅漢松，葉子竟然全被毛毛蟲吃光了，擔心還會有後遺症，趕快聯絡文化局善後。

文化局長陳靜萍表示，每年4、5月為橙帶藍尺蛾主生長季節，幼蟲被稱為「羅漢松殺手」。橙帶藍尺蛾幼蟲主要啃食羅漢松的葉子，對古蹟本體不會帶來影響。

文化局文化設施科長吳純明說，市長官邸古蹟主要為木構造建築，修復期間即針對防蟲、防腐等做好防護措施，此次蟲害在以藥劑防治過後，會再加強維護管理。

市長官邸原名基隆關稅務司官舍（林蕃王古厝），建於日本昭和年間（約1932 年前後），日據初期為松浦社宅，2次大戰先後作為市長、市府員工宿舍。這棟建築雖然使用者有別，但建築及環境特徵仍大致維繫大沙灣一帶遊憩勝地的獨棟建築美感。

基隆市定古蹟「市長官邸」出現蟲害，成排羅漢松樹葉被幾百隻毛毛蟲啃食殆盡，宛如枯木。圖／正砂里長俞明發提供
基隆市定古蹟「市長官邸」出現蟲害，成排羅漢松樹葉被幾百隻毛毛蟲啃食殆盡，宛如枯木。圖／正砂里長俞明發提供
基隆市定古蹟「市長官邸」出現蟲害，成排羅漢松樹葉被幾百隻毛毛蟲啃食殆盡，宛如枯木。圖／正砂里長俞明發提供
基隆市定古蹟「市長官邸」出現蟲害，成排羅漢松樹葉被幾百隻毛毛蟲啃食殆盡，宛如枯木。圖／正砂里長俞明發提供
基隆市定古蹟「市長官邸」出現蟲害，成排羅漢松樹葉被幾百隻毛毛蟲啃食殆盡，宛如枯木。圖／正砂里長俞明發提供
基隆市定古蹟「市長官邸」出現蟲害，成排羅漢松樹葉被幾百隻毛毛蟲啃食殆盡，宛如枯木。圖／正砂里長俞明發提供

文化局 建築 古蹟

延伸閱讀

台南水道博物館防疫休園 珍貴老樹趁機大保養

疫情休園 台南山上水道博物館36棵百年羅漢松群大保養

新北文化局推線上藝文漫遊 50萬冊電子書免費借

嘉市文化局前科長利用職務機會詐取財物 判緩刑5年

相關新聞

基隆市場、夜市多停業 林右昌：雙北傳統市場令人憂心

基隆市長林右昌今天說，傳統市場人來人往，根本不曉得到底誰去消費。當出現確診者足跡並有防疫疑慮時，市府斷然處理，讓市場休業...

主人因疫情被隔離了別擔心 宜蘭縣政府幫你照顧毛小孩

隨著確診個案不斷增加，一旦寵物的飼主確診或被居家隔離，寵物將無人照顧。宜蘭縣政府今天表示，會在動物收容中心規劃寵物安置區...

影／毛毛蟲大軍夜襲基隆古蹟「市長官邸」 羅漢松綠葉幾被啃光

基隆市定古蹟「市長官邸」出現蟲害，園區種騰成排羅漢松，原本青翠的樹葉被幾百隻「毛毛蟲」幾乎啃食殆盡，變成宛如枯木。文化局...

確診足跡流傳不同版本 花蓮衛生局：無感染疑慮不公開

花蓮縣衛生局昨天公布案5310足跡，卻在網路上流傳2種版本，讓民眾感到無所適從引起恐慌。衛生局表示，第一版本非官方流出，...

台東「原式幽默」部落防疫 民眾：拿麼厲害！

疫情嚴峻，台東原鄉部落紛紛發起自主防疫，宣導牌示文字創意無限，不僅有不戴口罩「請吃全村魯肉飯」，還有「違者拍照舉檢」、「...

陪病第1人 花蓮慈濟免費快篩

疫情嚴峻，花蓮慈濟醫院為鼓勵陪病者做快篩，第一位陪病者由醫院提供免費篩檢，須做完快篩後，才會給予陪病通行證，不但確保陪病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。