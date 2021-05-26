封山封溪設結界 台東原鄉守護防疫最後一道防線

阻止新冠肺炎疫情進入原鄉，台東原住民部落紛紛採取自主管理，封山、封溪禁止遊客進入，部落甚至設結界阻病毒進入，蘭嶼觀光業者則主動取消訂單，形同柔性封島。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）這一波本土疫情來勢洶洶，醫療資源貧乏、老幼族人居多的原鄉部落經不起病毒入侵，發起自主性管理，為部落建立最後一道防線。

南橫公路利稻部落布農族人率先在5月18日召開部落會議，通過封山，嘉明湖、戒茂斯山、栗松溫泉等傳統領域暫停遊客進入；利稻部落也禁止外來訪客，甚至連當地遊子返鄉也必須先登記，崁頂部落也跟進。

利稻部落會議主席邱強永說，民國98年間爆發H1N1新型流感，台東死亡的3名患者都是海端鄉布農族人，這3名病患都是屬慢性疾病患者和孕婦等高危險群，目前部落也都是老幼人口居多，加上位於南橫公路上，幾乎沒有醫療資源，因此經不起病毒入侵。

同是布農族的延平鄉，鄉長胡黃廣文也下令封溪，停止開放遊客進入蝴蝶谷。當地文史工作者伊藍‧明基努說，延平鄉布農族是少數有「嬰兒祭」祭儀的原住民，部落口述歷史，族人遷徙過程碰上大洪水，最後是蟾蜍和紅嘴黑鵯救了族人，一路遷徙到平地，顛沛流離的生活讓布農族老人家相當重視生命的延續和守護部落。

台東市普悠瑪部落卑南族人日前召開部落會議，通過在部落東南西北及2個守護神用弓箭、紅珠、檳榔設立「結界」，希望阻止病毒進入部落。

部落會議主席林光雄說，過去SARS時，部落的耆老和祭師開會在部落設立「結界」，這次疫情嚴峻，祭師緊急和耆老商討後召開部落會議通過設立結界，並通過竹占選定時間和請示祖先；祖先都很認同，「有敵情觀念」、「防疫視同作戰」。

卑南鄉的魯凱族達魯瑪克部落旁的大南溪，是夏天遊客戲水消暑聖地，族人在入口處設立管制哨，暫停遊客進入，日前發生帶團旅行社人員要帶遊客進入，和管制哨人員發生衝突。

業者認為部落未事先公告，且設置管制點不是在部落入口，進入大南溪、桑樹溪並未直接通過部落，揚言要提告鄉公所。卑南鄉長許文獻力挺部落，歡迎業者提告。

南迴公路上的排灣族人也紛紛在部落設置管制哨，暫停遊客進入，如金峰鄉嘉蘭村暫停開放部落廣場、大武鄉大鳥村在入村口設置防疫站，遊客絡繹不絕的達仁鄉南田村同樣在入村開設防疫站，勸離及禁止遊客進入部落。

東海岸成功鎮阿美族「比西里岸」部落也不例外，婦女們自主性的出錢出力自己動手，分工合作製作提醒告示牌，希望減少外人進入部落並提醒口罩戴好戴滿。

當地代表陳南蓀說，在部落沒有快篩、沒有疫苗、沒有防疫旅館及醫療資源的條件下，且部落多數是年長的長輩，族人就是希望不要有防疫破口。

她說，部落族人有強烈的危機感，因為清楚地方的資源及生態一旦有破口後果不堪設想，貼心提醒親愛的好朋友配合部落的告示，也是保護部落年長者與家人。

孤懸太平洋的觀光明珠蘭嶼，雖然鄉公所未宣布封島，但島上旅宿業者也發起自主管理，取消訂單，以觀光客為主的餐飲業者也都暫停營業，客輪業者同時配合停駛，蘭嶼達悟族（雅美族）人等同柔性封島。

這波疫情侵入台東，原鄉努力守護部落這道最後防線，紛紛祭出封山、封溪、設立部落結界等措施。

台東縣長饒慶鈴表示，目前全台防疫進入3級，戶外禁止10人以上群眾活動，民眾一旦發現有10人以上活動，甚至沒有戴口罩，請立即向警方報案；支持部落自主防疫措施，有些部落可能比較嚴格，希望能體諒、尊重部落的封鎖；再次強烈呼籲「這段時間先不要來台東」。