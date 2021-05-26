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確診足跡流傳不同版本 花蓮衛生局：無感染疑慮不公開
花蓮縣衛生局昨天公布案5310足跡，卻在網路上流傳2種版本，讓民眾感到無所適從引起恐慌。衛生局表示，第一版本非官方流出，有些足跡無感染疑慮不需公告，而診所則屬不公開範疇，同樣不會公開。至於昨天有新竹、台東的個案經過花蓮，衛生局認為，需更精準判斷才會向大眾報告。
花蓮縣議員楊華美指出，確診者足跡有不同的版本，容易造成民眾不確定性的焦慮，建議縣府應該一致性發布足跡，唯有把資訊公開，才能增加民眾的防疫意識。
楊華美說，針對特定人士進出不方便公開，但其實每個縣市有不同的標準，有的縣市很細節的透露商店名稱，請縣府一定要有固定的足跡版本，同時呼籲縣府，能按十三鄉鎮的隔離人數公開說明，讓民眾提高警覺。
衛生局長朱家祥表示，初期會做全面的疫調，再經過詳細的調查，深究待的時間有多久，像是案5310曾去過烤肉店，她沒有內用只有外帶，在戶外等40分鐘，沒有接觸任何人無感染之虞；書局進去5分鐘後就走，當然不需要公告，若有可能造成感染疑慮，一定會讓鄉親知道，請大家放心。
在診所醫師部分，朱家祥說，是屬於不公開的「半開放性，大部分需特定人士方可進入」，接觸對象為特定對象，屬不公開的範疇，衛生局剛開始曾公布診所名稱，被中央疫情指揮中心糾舉，因此現在不會公布。
至於昨天有來自新竹的案5299、台東的案5469經過花蓮，為何衛生局無進一步資訊？朱家祥回應，每天確診個案經指揮中心公告後，地方再公告足跡，昨天2點指揮中心公告，3點縣府報告足跡，擔心當中會有資訊的落差，須做更精準的判斷，目前新竹的個案已做初步調查，該清消都處理完畢，今天會針對此個案，向大家做更精準的報告。
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