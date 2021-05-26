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自主防疫 花蓮卓溪鄉11處部落出入口設檢疫站

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣卓溪鄉公所自主防疫，在部落出入口設置防疫檢測站，警方也前往協助柔性勸導。圖／玉里警分局提供
花蓮縣卓溪鄉公所自主防疫，在部落出入口設置防疫檢測站，警方也前往協助柔性勸導。圖／玉里警分局提供

疫情升溫，為防止疫情進入部落，位於花蓮縣南區、中央山脈山腳下的布農族原鄉卓溪鄉，迅速在11處部落出入口設置防疫檢測站，針對出入人車消毒、量體溫，玉里警分局警員也前往協助，以柔性宣導方式，提醒族人要提高警覺。

卓溪鄉長呂必賢說，這波疫情升溫後，即在部落出入口設置檢疫站，只要有人員、車輛出入，就會量體溫、提供酒精做手部清潔，並確保外出時全程戴口罩

呂必賢表示，量體溫、消毒還是其次，檢疫站最主要的目的，還是希望勸導族人落實各項防疫措施。檢疫站人員主要由公所人員支應，人力有限，花蓮玉里警分局崙天派出所也主動協助，都是採取柔性勸導。

另外，警方針對部落內的雜貨店、籃球場、山邊戲水區等較常有族人聚集場所，也加強巡視勸離；崙天所長余明和也會利用村內的廣播，用布農族語宣導各項防疫規定或是新的措施，並提醒族人們少出門。

呂必賢說，最近也有北漂族人因為停課或停班的關係，陸續回鄉，部落不能夠將這些家人拒於門外，但會勸導返鄉族人一定要做好自主健康管理，儘量減少出門。這幾天觀察下來，族人的防疫意識都提高了。

花蓮縣卓溪鄉公所自主防疫，在部落出入口設置防疫檢測站，警方也前往協助柔性勸導。圖／玉里警分局提供
花蓮縣卓溪鄉公所自主防疫，在部落出入口設置防疫檢測站，警方也前往協助柔性勸導。圖／玉里警分局提供

疫情 布農族 口罩

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