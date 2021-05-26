快訊

柯文哲嗆酈英傑：萊豬吃了、軍火也買了 所以才死11人不算多？

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東「原式幽默」部落防疫 民眾：拿麼厲害！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
太麻里鄉金崙部落「未戴口罩者請全村吃魯肉飯」，令人會心一笑。記者尤聰光／攝影
太麻里鄉金崙部落「未戴口罩者請全村吃魯肉飯」，令人會心一笑。記者尤聰光／攝影

疫情嚴峻，台東原鄉部落紛紛發起自主防疫，宣導牌示文字創意無限，不僅有不戴口罩「請吃全村魯肉飯」，還有「違者拍照舉檢」、「會罰很多錢的喔」等，原式幽默讓民眾忍不住多看一眼，達到防疫宣導效果。

「還以為自己看錯呢！」許姓送貨司機說，他去大武鄉南興部落送貨，開進部落入口處時，看到告示牌文字內容，「進入部落請配戴口罩，違者拍照舉檢」，心想感覺怪怪的，應該是「檢舉」才對啊，回頭再確認看一下，真的是顛倒「舉檢」兩字。

南興部落村民說，如果防疫宣導牌示寫得太正式，沒人會看啦！所以才會刻意將檢舉兩字，顛倒過來，反而進入部落的車輛，都會停下看的更仔細一點。

太麻里鄉金崙部落，青年會也在部落多處入口設置防疫宣導牌示，「未戴口罩者請全村吃魯肉飯」；村長陳志偉說，疫情嚴峻，部落族人都非常謹慎，就怕有人不戴口罩進部落，才會做宣導牌來善意提醒。

另還有金峰鄉賓茂部落的防疫告示牌，也用幽默的原住民口吻寫道「沒戴口罩會罰很多錢喔」，就是告訴部落族人及外地客不要跟荷包過不去，沒戴口罩可是會罰3000千元到15000元罰緩，一天工資可能都不購罰呢。

疫情嚴峻，台東原鄉部落紛紛發起自主防疫，宣導牌示文字創意無限，大武鄉南興部落「違者拍照『舉檢』」。記者尤聰光／攝影
疫情嚴峻，台東原鄉部落紛紛發起自主防疫，宣導牌示文字創意無限，大武鄉南興部落「違者拍照『舉檢』」。記者尤聰光／攝影
金峰鄉賓茂部落的防疫告示牌，也用幽默的原住民口吻寫道「沒戴口罩會罰很多錢喔」，就是告訴部落族人及外地客不要跟荷包過不去。記者尤聰光／攝影
金峰鄉賓茂部落的防疫告示牌，也用幽默的原住民口吻寫道「沒戴口罩會罰很多錢喔」，就是告訴部落族人及外地客不要跟荷包過不去。記者尤聰光／攝影

口罩 疫情

延伸閱讀

安心防疫 南瀛天文館「天文博課來」上線直播翻轉學習

防疫3級延長需求量暴增 嘉義唯一口罩工廠生產線全開

資費可彈性調整！Gogoro啟動「防疫安心GO，用心為你服務」

【即時快評】該替台積電員工打疫苗 為何陳時中沒想到

相關新聞

確診足跡流傳不同版本 花蓮衛生局：無感染疑慮不公開

花蓮縣衛生局昨天公布案5310足跡，卻在網路上流傳2種版本，讓民眾感到無所適從引起恐慌。衛生局表示，第一版本非官方流出，...

台東「原式幽默」部落防疫 民眾：拿麼厲害！

疫情嚴峻，台東原鄉部落紛紛發起自主防疫，宣導牌示文字創意無限，不僅有不戴口罩「請吃全村魯肉飯」，還有「違者拍照舉檢」、「...

陪病第1人 花蓮慈濟免費快篩

疫情嚴峻，花蓮慈濟醫院為鼓勵陪病者做快篩，第一位陪病者由醫院提供免費篩檢，須做完快篩後，才會給予陪病通行證，不但確保陪病...

台東合格保母少 鼓勵民眾考照

中央推準公托服務，審計部2年前發現台東縣托育服務簽約率未達6成，全縣仍有一半鄉鎮連1名執業保母都沒有，超過8成保母集中在...

慢性病患 宜蘭2醫院視訊看診

新冠肺炎嚴重肆虐，對於長者的健康衝擊更大，為避免出門染疫風險，宜蘭縣羅東博愛醫院即日起開放7個門診科別，提供長期慢性病複...

無視防疫禁令2泳客硬闖海興泳池 基警取締未戴口罩

基隆市警察局第四分局中華路分駐所員警，今天中午在湖海路段海興游泳池，執行防疫查察勤務時，發現2名男子違規進入市府公告封閉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。