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台東「原式幽默」部落防疫 民眾：拿麼厲害！
疫情嚴峻，台東原鄉部落紛紛發起自主防疫，宣導牌示文字創意無限，不僅有不戴口罩「請吃全村魯肉飯」，還有「違者拍照舉檢」、「會罰很多錢的喔」等，原式幽默讓民眾忍不住多看一眼，達到防疫宣導效果。
「還以為自己看錯呢！」許姓送貨司機說，他去大武鄉南興部落送貨，開進部落入口處時，看到告示牌文字內容，「進入部落請配戴口罩，違者拍照舉檢」，心想感覺怪怪的，應該是「檢舉」才對啊，回頭再確認看一下，真的是顛倒「舉檢」兩字。
南興部落村民說，如果防疫宣導牌示寫得太正式，沒人會看啦！所以才會刻意將檢舉兩字，顛倒過來，反而進入部落的車輛，都會停下看的更仔細一點。
太麻里鄉金崙部落，青年會也在部落多處入口設置防疫宣導牌示，「未戴口罩者請全村吃魯肉飯」；村長陳志偉說，疫情嚴峻，部落族人都非常謹慎，就怕有人不戴口罩進部落，才會做宣導牌來善意提醒。
另還有金峰鄉賓茂部落的防疫告示牌，也用幽默的原住民口吻寫道「沒戴口罩會罰很多錢喔」，就是告訴部落族人及外地客不要跟荷包過不去，沒戴口罩可是會罰3000千元到15000元罰緩，一天工資可能都不購罰呢。
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