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無視防疫禁令2泳客硬闖海興泳池 基警取締未戴口罩
基隆市警察局第四分局中華路分駐所員警，今天中午在湖海路段海興游泳池，執行防疫查察勤務時，發現2名男子違規進入市府公告封閉之場所海興游泳池游泳，立即勸阻要求上岸並依違反傳染病防治法全程錄影蒐證，函移衛生機關依法裁處。
基隆市政府因應中央疫情指揮中心宣布全台升為第三級警戒，民眾不論室內戶外須全程配戴口罩，並封閉全市風景區及暫停周圍海域休閒活動，2男可裁罰3千元以上1萬5千元以下罰鍰。
中華路分駐所警員邱裕勛、葉立誠，中午12時在湖海路段海興游泳池，執行防疫查察勤務時，發現有2名男子違規進入市府公告封閉之場所海興游泳池游泳，立即勸阻要求上岸。
第四分局分局長蘇保安說，防疫期間規畫警力至轄內景點大武崙沙灘、海興游泳池、情人湖公園及易聚集場所，加強防疫措施勸導及取締。
第一分局轄內成功市場平日為主婦們買菜熱門地點，因有確診者足跡暫停營業，為免大量流動攤販在市場周遭擺攤，造成人潮聚集，第一分局分局長楊効宜指示，今天規畫攤販整理勤務，避免成防疫破口。
另外，信義市場23日起恢復營業，因應傳統市場採買人潮，第二分局除規畫市場交通疏導勤務外，今天上午信義派出所員警，手持標語向店家及現場採買民眾宣達戴口罩、保持社交距離等防疫規定
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