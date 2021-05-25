花蓮慈濟醫院鼓勵同一人陪病 首位陪病者免費快篩

新冠肺炎疫情嚴峻，花蓮慈濟醫院為鼓勵陪病者做快篩，第一位陪病者由醫院提供免費篩檢，須做完快篩後，才會給予陪病通行證，不但確保陪病者健康，也降低院內感染風險，篩檢站會與外來民眾篩檢站分開，避免交互感染。

慈濟醫院表示，目前陪病者已快篩168筆，檢驗結果皆呈現陰性，而會實施第一個陪病者免費快篩做法，主要是鼓勵同一個人陪病，減少其他陪病者帶進病毒感染的機會，若第二名民眾要陪病，須自費1370元做快篩，才能入院。

隨著疫情發展，慈濟醫院每天接收的篩檢申請持續增加，現在單日突破50位以上的案例，平均約在5分鐘內可完成1例採檢，加上配合疫情指揮中心防疫政策安排，包括即將住院的民眾、主要陪病者、門診預定手術者，還有預排無痛胃鏡、大腸鏡檢查的民眾，都將在入院前接受採檢。

慈濟醫院於20日開設新興傳染病採檢站，主要提供有醫療需求要進入醫院，且沒有感染症狀的民眾採檢，採檢站位於通風良好的戶外，設有一間兩室的空間，分別為民眾被採檢的空間，以及醫護人員作業區，完全隔絕受檢民眾與採檢的醫護人員，避免感染風險。