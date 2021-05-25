特權？基隆議會通知議員打疫苗 陳薇仲提醒注意社會觀感

基隆市時代力量議員陳薇仲今天在臉書貼文，早上收到市議會來電加傳訊息通知，向市政府衛生局爭取3瓶疫苗，預定本周五前到議會施打，26日前截止登記，她提醒市議會注意疫苗施打公平性與社會觀感。

基隆市議會聲明表示，因有年長議員已經接種新冠肺炎疫苗，所以先行調查統計其他議員施打意願，是否符合疫苗接種對象，議會議員的施打，一切仍須依據疾管署CDC相關分類規定對象辦理，特此澄清。基隆市政府表示，對此案並不清楚，目前正在了解中。

其他多名議員都證實，有接獲通知，詢問要不要打疫苗，但有不少議員都表示，並不需要。

陳薇仲在臉書貼文，收到的當下她在開會，真的傻眼到不行，由於這幾天除了擔心醫護外，她也收到一大堆警消眷屬傳訊息給她，擔憂警消疫苗施打不夠。因此她馬上問說「議員是否屬於衛福部頒定的優先順序裡，是哪一類？這是公費疫苗嗎？」議會的人說只是代為通知無法回答。 ．

陳薇仲表示，這不是議員要不要打的問題，這是公費疫苗順序規範與公平性的問題。她請大家可以去搜尋一下衛福部頒布「公費疫苗接種對象」和優先順序，裡面沒有民意代表。

她也請立法院委員辦公室跟衛福部再次確認，也得到「不管是立委還是市議員等民意代表都不是優先施打對象」的回覆。另外，她也詢問了台北市、新竹市、新竹縣、彰化縣與高雄市議會認識的議員，都說沒有聽到議員優先施打的狀況。

陳薇仲說，最後她去問基隆市衛生局，他們解釋說是前一批撥下來的疫苗，當時的疫苗已經開放到第八類（第八類是65歲長者），她就詢問說：「前一批疫苗開放到第八類的公費施打，照理講也只有65歲以上的議員才可以施打啊？為什麼議會會通知所有議員去施打呢？」

陳薇仲強調，議員不是不可以打疫苗，當然可以打，而是要按照順序、按照規定來，尤其現在防疫作戰緊密，更應該把公費疫苗的量能優先盤點好，優先提供給第一線人員和因職業關係接觸者多等如警察等公務人員。