父日前往生 模具公司老董以父之名捐千頂專利面罩送警

喬揚模具企業有限公司董事長林福昌，今天以先父林順彪老先生名義，捐贈他公司研發的「防飛沫面罩」1000頂基隆港務警察總隊員警執勤使用。林福昌說，因為父親日前往生，他有感於父親生前熱心公益且對警察的辛苦很感恩，因此用父親之名捐贈，希望警察能安全執勤。

喬揚模具研發的「防飛沫面罩」自從疫情發生後很受歡迎，這款面罩是專利產品，可有效阻隔飛沫傳播用，可自由調整角度及頭圍，舒適配戴，適合多種環境使用，天花板施工、油漆施工、面部保護都可使用。

林福昌今天以先父林順彪老先生名義，捐贈「防飛沫面罩」1000頂，供基隆港務警察總隊員警執勤使用，由總隊長林武宏代表受贈。林福昌說，這種面罩是他們公司研發，員警使用很方便，保護性強。他有感於父親生前熱心公益且對警察的辛苦很感恩，因此用父親之名捐贈。