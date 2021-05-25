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父日前往生 模具公司老董以父之名捐千頂專利面罩送警

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
父日前往生，模具公司老董以父之名捐千頂專利面罩送警。記者游明煌／翻攝
父日前往生，模具公司老董以父之名捐千頂專利面罩送警。記者游明煌／翻攝

喬揚模具企業有限公司董事長林福昌，今天以先父林順彪老先生名義，捐贈他公司研發的「防飛沫面罩」1000頂基隆港務警察總隊員警執勤使用。林福昌說，因為父親日前往生，他有感於父親生前熱心公益且對警察的辛苦很感恩，因此用父親之名捐贈，希望警察能安全執勤。

喬揚模具研發的「防飛沫面罩」自從疫情發生後很受歡迎，這款面罩是專利產品，可有效阻隔飛沫傳播用，可自由調整角度及頭圍，舒適配戴，適合多種環境使用，天花板施工、油漆施工、面部保護都可使用。

林福昌今天以先父林順彪老先生名義，捐贈「防飛沫面罩」1000頂，供基隆港務警察總隊員警執勤使用，由總隊長林武宏代表受贈。林福昌說，這種面罩是他們公司研發，員警使用很方便，保護性強。他有感於父親生前熱心公益且對警察的辛苦很感恩，因此用父親之名捐贈。

林武宏說，林董事長熱心公益，捐贈總隊包覆性極佳又輕便實用的高品質防疫面罩，對於執勤員警有很大的幫助，他請員警務必注意執勤安全及自身防疫措施。

父日前往生，模具公司老董以父之名捐千頂專利面罩送警。記者游明煌／翻攝
父日前往生，模具公司老董以父之名捐千頂專利面罩送警。記者游明煌／翻攝

警察 疫情

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