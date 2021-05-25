基隆市民入住防疫旅館 檢附4文件每晚補助500元
基隆市長林右昌今天公布市民入住防疫旅館補助計畫，每人每晚補助新台幣500元，14天的檢疫期間每人上限7000元，只要檢附4項文件就能輕鬆提出申請。
林右昌上午在線上記者會表示，補助至8月21日止，將視疫情需要延長，每人每晚補助500元，14天的檢疫期間每人上限7000元，提醒市民離開防疫旅館前，記得取得相關資料以便申請補助。
林右昌說，申請者只要檢附4項文件就能輕鬆申請，分別是居家檢疫或居家隔離通知書影本、基隆市戶籍謄本影本及身分證影本、入住基隆市旅館發票影本或收據影本，及金融機構存摺封面影本，民眾可透過防疫旅館，或向基隆市政府觀光及城市行銷處申請補助。
林右昌表示，國內疫情進入社區流行階段，無論政府、民間企業或個人都要提高防疫管制作為因應，目前高風險的縣市包括台北市、新北市、彰化縣、桃園市等，大家要注意跨區移動風險，北北基桃是共同生活圈，具有移動擴散的風險，提醒市民避免不必要的移動和群聚。
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