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台東多處景點活動早已規畫停開停辦到6月8日

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東熱氣球和星空音樂會活動受疫情影響，6月8日前幾乎都取消，避免人潮群聚。圖／縣府提供
台東熱氣球和星空音樂會活動受疫情影響，6月8日前幾乎都取消，避免人潮群聚。圖／縣府提供

部分縣市長正考量是否延長三級警戒時間2周，台東縣府也正在討論，不過有部分活動早已宣布停辦停開到6月8日，但也有景點宣布停止開放，但未宣布恢復時間。

停開到6月8日的景點和活動包括鐵花村音樂聚落、池上大坡池及伯朗大道、池上地牛館、霧鹿砲台、栗松溫泉、金峰鄉嘉蘭溫泉公園、天空步道、賓茂市集和布農部落休閒農場。

停辦活動則包括6月5日台東最美星空音樂會八仙洞場次，東管處「東海岸大地藝術節暨首場月光海音樂會」延至7月22日開幕，綠島過山古道尋寶趣延至6月9日，晉領號賞鯨及東管處夜訪小野柳停辦至6月8日。

另外海濱公園國際地標、金樽海濱休憩帶、多良火車站、史前館卑南遺址公園、杉原灣、長濱鄉金剛大道尚未宣布重新開放時間。

溫泉 音樂會 台東

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