基隆北聖宮捐贈5000件隔離衣等防疫物資 盼消防弟兄更安全

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市北聖宮慈善協會今天捐贈隔離衣、防護衣等防疫物資給消防局。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市北聖宮慈善協會今天捐贈隔離衣、防護衣等防疫物資給消防局。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市北聖宮慈善協會今天捐贈隔離衣、防護衣等防疫物資給消防局，希望讓第一線消防弟兄出勤救護等為民服務工作時，更能保護自身安全。

北聖宮慈善協會主任委員江永華、副主委鄭秀卿今天下午帶領北聖宮志工，載送防疫物資到消防局。市議員韓世昱、前市議員韓良圻、市府秘書陳軍佐等人陪同見證。

江永華說，北聖宮報關媽指示要捐贈救護車給消防局，預定明年消防局汰換救護車時辦理。現在疫情嚴峻，日前已送隔離衣1500件、防護衣1500件、N95口罩1020片到消防局，今日再捐贈隔離衣5000件、N95口罩1020片。

消防局長陳龍輝代表同仁感謝北聖宮善協會及志工、信眾的善行義舉，消防局一定會好好運用這批防疫物資，持續執行各項救災救護任務，並讓防疫工作更順遂。

基隆市消防局2名隊員前天出勤送1名老翁就醫，事後接獲衛生局通報老翁新冠肺炎確診，2名隊員因未穿防護衣須居家隔離。消防局為此要求隊員出勤救護一律穿隔離衣等防護裝備，如有染疫疑似症狀，再加1件C級防護衣，確保安全，防疫物資需求量增加。

基隆市北聖宮慈善協會今天捐贈隔離衣、防護衣等防疫物資給消防局。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市北聖宮慈善協會今天捐贈隔離衣、防護衣等防疫物資給消防局。記者邱瑞杰／翻攝
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