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林姿妙財產申報暴增7千萬？宜蘭信用合作社擺烏龍致歉

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭信用合作社把縣政府的專戶定存，算在縣長林姿妙的個人財產，造成財產申報暴增7000多萬元，今天下午宜蘭信用合作社為此錯誤澄清道歉。圖／翻攝自Google
宜蘭信用合作社把縣政府的專戶定存，算在縣長林姿妙的個人財產，造成財產申報暴增7000多萬元，今天下午宜蘭信用合作社為此錯誤澄清道歉。圖／翻攝自Google

監察院廉政專刊的首長財產申報，宜蘭縣長林姿妙存款竟暴增7000多萬元，主要是7筆宜蘭縣政府的農地重劃專戶定存，被金融單位誤把專戶存款歸為林姿妙個人財產，造成資料誤植的宜蘭信用合作社下午針對此事，發布新聞澄清並致歉。

根據財產申報資料，林姿妙去年存款暴增7007萬349元，今天被媒體拿出來報導。宜蘭信用合作社下午對此澄清，針對媒體報導宜蘭縣長林姿妙財產申報名下存款109年較前一年暴增7000萬元一事澄清，指宜蘭縣政府在該社有兩個定存專戶，分別為「農地重劃經費專戶」及「公益彩券盈餘專戶」，兩專戶存款人都是宜蘭縣政府，林姿妙縣長是縣政府代表人，存款所有人是宜蘭縣政府，跟林縣長個人財產無關。

宜蘭信用合作社說明，之所以出現把「農地重劃經費專戶」存款，誤歸為林縣長個人財產，是因為該社所使用信聯社南區聯合資訊處理中心在配合公務人員財產申報作業時，介接存款人資料，資訊系統「誤捉」縣政府代表人林姿妙縣長的身分證號碼，以致產生誤會，造成縣政府及林縣長困擾，該社表達歉意，已向資訊處理中心要求發文向監察院更正，也會深刻檢討。

林姿妙 財產申報 信用

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