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花蓮零確診 衛生局積極找中南區防疫旅館

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣環保局針對縣內交通場站、人潮聚集場所等174處防疫消毒。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣環保局針對縣內交通場站、人潮聚集場所等174處防疫消毒。圖／花蓮縣政府提供

中央流行疫情指揮中心今公布新增確診病例，其中花蓮縣新增0例，仍維持4名確認個案。花蓮縣政府今天召開疫情記者會，針對隔離數及專責病房數，衛生局表示，目前隔離人數為48人，專責病床有88床，已用21床；而防疫旅館床數共有187床，有132床使用中，會積極尋找偏鄉防疫旅館。

衛生局長朱家祥表示，花蓮地區專責病房有88床，目前有21人入住，佔床率23.9％，其中有16人是有疑似症狀出現，做檢查後在專責病房等待結果，若佔床率超過一半，會要求各醫院增加專責病房數。

而防疫旅館有4間，共有187床，已使用132床，其中外籍移工按照勞動部規定，入境後須入住防疫旅館，因此有58名移工，屬於媒介平台的有53人，在地仲介則有5人，在31日過後，53床會全數清空消毒，增加防疫旅館空間。

朱家祥說，花蓮防疫旅館集中在北區，正積極在中南區尋找防疫旅館，讓中南區隔離者更方便，目前光復2名確診者都到北區隔離中。至於加強版防疫旅館部分，一旦確診超過專責病房可容納量，或確診者數量增加太快，會讓輕症者、無症狀者住在加強版防疫旅館，會配置醫護人員，利用遠距醫療方式給予照護。

花蓮縣府秘書長張逸華指出，自5月14日起，未戴口罩函送裁處有66件，應停業而未停業的場所有21件；假訊息查獲3件，移送8人偵辦。提醒民眾，只要在戶外把口罩脫下一律開罰，依中央規定可罰3千元到1萬5千元，1人在車內可不用戴口罩。

朱家祥表示，鄉親應關注自己是否把口罩戴好，自己戴口罩保護力有八成，若大家都戴好口罩保護力更完善，請戴口罩拒絕病毒入侵。

自5月14日起，花蓮未戴口罩函送裁處有66件，應停業而未停業的場所有21件；假訊息查獲3件，移送8人偵辦。圖／花蓮縣政府提供
自5月14日起，花蓮未戴口罩函送裁處有66件，應停業而未停業的場所有21件；假訊息查獲3件，移送8人偵辦。圖／花蓮縣政府提供
花蓮目前隔離人數為48人，專責病房總床數有88床，已用21床。圖／花蓮縣政府提供
花蓮目前隔離人數為48人，專責病房總床數有88床，已用21床。圖／花蓮縣政府提供

防疫旅館 口罩 衛生局

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