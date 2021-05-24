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花縣府協請陸軍化學兵 針對幹道消毒3天
花蓮零確診破功，有3名從台北返回花蓮民眾確診，其中丈夫傳給妻子，至今累積4例確診，縣府協調陸軍花東防衛指揮部化學兵，今天出動官兵及車輛機具11輛，投入為期3天的清消作業，除了花蓮車站周邊和道路外，將陸續針對花蓮市、吉安及新城鄉主要道路進行消毒。
陸軍花東防衛指揮部表示，今天出動化學兵連官兵45人、悍馬車8輛、中型戰術輪車1輛、重型消毒車2輛，到大花蓮地區等18處執行道路消毒任務，並視現場進度持續派遣兵力及裝備馳援。
縣長徐榛蔚指出，環保局去年3月中旬已集結13鄉鎮市清潔隊，共160人組成防疫消毒大隊定期消毒，近日針對確診者足跡特別加強消毒。今天特別請陸軍花防部指揮官中將李榮華協助，派遣化學兵連協助3天大規模消毒。
花防部化學兵連表示，俗稱悍馬車德MDS-106輕型消毒器是中科院研製，具備高壓冷水、高壓熱水、120度蒸氣、170度蒸氣、虹吸式藥劑噴灑等功能；MD-105重型消毒車則是國軍研發，搭配3500公升水囊，可於車前、車後噴灑消毒。
環保局環境稽查科長林蔡毓說，今天針對花蓮車站及市區主要幹道消毒，包括中山路、中正路、中華路、國聯五路等道路，第二天是吉安鄉，最後則是新城鄉，至於其他鄉鎮會視情況進行消毒作業。
徐榛蔚呼籲，下月就是端午節，呼籲鄉親少出門，盡量避免跨縣市移動，可用視訊問安；若一定要外出請戴口罩，維護自身及家人健康。
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