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基隆累計53例成立3快篩站 足跡重疊未被匡列者優先採檢

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市衛生局和防疫團隊在三總基隆正榮院區、台灣礦工醫院和市立醫院院本部設立快篩站，接受民眾預約篩檢。圖／取自林右昌臉書
基隆市衛生局和防疫團隊在三總基隆正榮院區、台灣礦工醫院和市立醫院院本部設立快篩站，接受民眾預約篩檢。圖／取自林右昌臉書

中央防疫指揮中心今天下午宣布新冠肺炎本土病例資訊，基隆市累計已達53例。基隆市長林右昌在臉書貼文，「請幫我告訴您身旁的基隆人」，基隆市衛生局和防疫團隊已在三總基隆正榮院區、台灣礦工醫院和市立醫院院本部設立快篩站，接受特定條件對象預約篩檢。

林右昌說，為了確保醫檢量能及避免群聚，快篩服務優先提供已出現疑似症狀，且與公告確診個案活動史在基隆、萬華地區足跡重疊民眾預約篩檢。如有篩檢相關問題，可在周一到周五上班時間撥洽詢快篩專線(02)2428-3844。

衛生局製作「基隆快篩站Q&A」、「民眾快篩流程」2張圖說，方便民眾了解快篩作業及流程。

衛生局表示，快篩篩檢對象設定為有症狀，且曾與確診個案公布的足跡時間重疊，但未匡列居家檢疫的人。有意預約者可掃瞄圖卡QR CODE，上網預約。

衛生局評估預約者風險程度後，每天下午3點陸續通知隔日篩檢對象，前往篩檢站的時間與地點。當事人請戴口罩、持健保卡及身分證自行前往，不可搭乘大眾交通運輸工具。

到達指定篩檢地點後抽號碼牌，在等候區候診，到號時再到快篩站櫃台掛號。採檢後到報告等候區等待，約10分鐘就可知道結果，陰性返家自主健康管理，陽性由採檢醫院安排轉院。

基隆市衛生局製作「基隆快篩站Q&A」、「民眾快篩流程」2張圖說，方便民眾了解快篩作業及流程。圖／取自林右昌臉書
基隆市衛生局製作「基隆快篩站Q&A」、「民眾快篩流程」2張圖說，方便民眾了解快篩作業及流程。圖／取自林右昌臉書
基隆市衛生局製作「基隆快篩站Q&A」、「民眾快篩流程」2張圖說，方便民眾了解快篩作業及流程。圖／取自林右昌臉書
基隆市衛生局製作「基隆快篩站Q&A」、「民眾快篩流程」2張圖說，方便民眾了解快篩作業及流程。圖／取自林右昌臉書

衛生局 基隆 林右昌

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