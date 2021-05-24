基隆降大雨 市府消毒作業延後1小時
因鋒面接近及午後對流發展旺盛，氣象局針對基隆等縣市發布大雨特報，受到雨勢影響，基隆市環保局表示，原定下午2時消毒作業將延後1小時執行。
林姓民眾表示，基隆市區下午1時許先是下起小雨，接著突然傾盆大雨持續約10分鐘，就連路上撐傘的行人，褲管都會被雨淋濕，下午近2時雨勢趨緩，雖然他不喜歡下雨，因為下雨很麻煩，出門還要撐傘或穿雨衣，但仍希望雨勢能下在缺水縣市的集水區，緩解水庫乾旱之急。
吳姓民眾說，基隆經常下雨，沒有缺水問題，下雨反而會讓騎車上、下班的市民非常麻煩，倒是希望雨勢能集中下在中、南部缺水地區，連續下個幾天，緩解當地工業、農業及民生用水吃緊情形。
基隆市政府環保局表示，原定下午2時將派員到安樂市場、成功二路、安樂路一段、樂一路28巷和孝四路的「小姑娘小吃店」消毒，受到雨勢影響，延後1小時至下午3時開始執行消毒作業。
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