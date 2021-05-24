影／羅東傳統市場免收2個月租金 鎮公所挺攤商度難關

新冠肺炎本土疫情嚴峻、重創經濟，民眾減少外出採買，致使攤商店家生意慘淡紛紛休店歇業。宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡今天宣布，下個月起免收兩個月羅東鎮民生市場、第三市場的攤位租金，協助攤商度過難關。

鎮長吳秋齡表示，鎮內兩個市場目前出租攤位數499攤，因這次疫情持續擴大，鎮公所決定6月及7月免收兩個月的租金，減免租金合計總金額約200萬元，與苦撐的攤商店家一起共體時艱。

國內疫情進入三級警戒，影響市場攤販生意， 每天僅有零星人潮，消費人數「不到平常的兩成」，生意大受影響；疫情恐慌連帶餐廳陸續歇業，相對供貨的蔬菜、肉類、海鮮攤商出貨量也大幅下滑，個個咬牙苦撐。