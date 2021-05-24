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影／羅東傳統市場免收2個月租金 鎮公所挺攤商度難關

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
由於疫情衝擊，傳統市場冷清，消費人數不到平常二成，羅東鎮公所決定免收兩個月的租金，與苦撐的攤商店家共度難關。圖／鎮公所提供
由於疫情衝擊，傳統市場冷清，消費人數不到平常二成，羅東鎮公所決定免收兩個月的租金，與苦撐的攤商店家共度難關。圖／鎮公所提供

新冠肺炎本土疫情嚴峻、重創經濟，民眾減少外出採買，致使攤商店家生意慘淡紛紛休店歇業。宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡今天宣布，下個月起免收兩個月羅東鎮民生市場、第三市場的攤位租金，協助攤商度過難關。

鎮長吳秋齡表示，鎮內兩個市場目前出租攤位數499攤，因這次疫情持續擴大，鎮公所決定6月及7月免收兩個月的租金，減免租金合計總金額約200萬元，與苦撐的攤商店家一起共體時艱。

國內疫情進入三級警戒，影響市場攤販生意， 每天僅有零星人潮，消費人數「不到平常的兩成」，生意大受影響；疫情恐慌連帶餐廳陸續歇業，相對供貨的蔬菜、肉類、海鮮攤商出貨量也大幅下滑，個個咬牙苦撐。

吳秋齡說，為了做好防疫工作，市場進行人流管控，市場自治會督導並協助經營業者及早市業者全面戴口罩，兩個公有市場下午都有消毒，入口管制實聯制外，並實施額溫檢測及提供手部酒精消毒，各項防疫都做好，方便民眾安心採買。

由於疫情衝擊，傳統市場冷清，消費人數不到平常二成，羅東鎮公所決定免收兩個月的租金，與苦撐的攤商店家共度難關。圖／鎮公所提供
由於疫情衝擊，傳統市場冷清，消費人數不到平常二成，羅東鎮公所決定免收兩個月的租金，與苦撐的攤商店家共度難關。圖／鎮公所提供
宜蘭羅東傳統市場入口實施額溫檢測及手部酒精消毒、實聯制，各項防疫都做好，方便民眾安心採買。圖／鎮公所提供
宜蘭羅東傳統市場入口實施額溫檢測及手部酒精消毒、實聯制，各項防疫都做好，方便民眾安心採買。圖／鎮公所提供

疫情 羅東 新冠肺炎

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