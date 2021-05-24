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影／立委陳歐珀與民間贈4千瓶乾洗手 力挺第一線醫護
新冠肺炎疫情嚴重，宜蘭也頻頻傳出確診個案，縣籍立委陳歐珀憂心忡忡，今天與民間企業人文首富建設公司、根達衛生材料有限公司共同捐贈4000瓶抗菌乾洗手產品給第一線防疫醫護人員，支持並感謝他們守護民眾健康。
這批抗菌乾洗手產品將分別送到國立陽明交通大學附設醫院、宜蘭仁愛醫院、羅東聖母醫院、羅東博愛醫院、台北榮民總醫院員山暨蘇澳分院等6所醫院，希望能幫助抗疫的醫護人員在防疫期間，除了守護他人健康，更要保護自己。
此外，陳歐珀於5月12日接獲宜蘭縣醫師公會陳情，得知地方防疫物資缺乏，商請中央流行疫情指揮中心撥補防疫物資，提供縣內醫療院所使用，5月19日指揮中心已將防疫物資隔離衣5000件、防護面罩1000個送達宜蘭。
他表示，宜蘭陸續出現確診案例，請鄉親不要驚慌，做好自主健康管理，外出應配戴口罩、勤洗手，遵守防疫政策；若有出現疑似症狀，就醫時應主動說明旅遊史、職業史、接觸史及群聚史等資訊，由醫療院所執行專業風險評估，並安排篩檢，大家團結一心、同島一命，才能打贏這場戰疫。
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