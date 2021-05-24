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確診者多次前往安樂市場採買 基隆傳統市場封閉加一處
基隆市長林右昌上午表示，疫調發現新冠肺炎確診者案4090，曾經密集在安樂市場採買跟消費，宣布安樂市場從明天起停業到6月3日。
基隆市有多處市場受疫情影響停業，包括昨天才恢復營業的信義市場，七堵區南興市場18日中午起停業到30日零時，仁愛區成功市場從20日起停業31日零時，安樂區果菜市場23日起停業到28日零時。基隆廟口、愛四路夜市也停市中。
基隆市有多處市場受疫情影響停業，包括昨天才恢復營業的信義市場，七堵區南興市場18日中午起停業到30日零時，仁愛區成功市場從20日起停業31日零時，安樂區果菜市場23日起停業到28日零時。基隆廟口、愛四路夜市也一度停市，預計今天下午4點恢復營業。
林右昌表示，案4090在5月9日、10日、16日、17日和19日都有到安樂市場採買跟消費，另外還有很多活動足跡尚待疫調釐清。
林右昌說，因為案4090密集的在安樂市場採買跟出現，為減低疫情擴散風險，安樂市場從明天起停業到6月3日，請市民特別註意。市府會要求攤商在停業期間進行市場大消毒，確保安全無虞，並且做好新的防疫措施後再復市。
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