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台東傳統市場採實聯制入場 闖封鎖線將開罰

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東傳統市場採實聯制入場，闖封鎖線將開罰。圖／台東市公所提供
台東傳統市場採實聯制入場，闖封鎖線將開罰。圖／台東市公所提供

台東市公所管理的中央市場等今天請義警進駐協助防疫站崗，並規畫特定出入口，並要求進出者配合實聯制、量體溫等防疫作業。市公所表示，中央市場每天進出人潮眾多，民眾雖自律少出門，依然有不少人採買，所以規畫特定出入口 ，希望可分散人流並協助後續追蹤。有少部分民眾拉開黃線進入市場，將會同警方開罰。

義警分別在中央市場、開封市場及大同市場站崗，以中央市場為例，是全縣最主要的市場，每天採買時段擠滿人潮，如今人數雖減少，但婆婆媽媽依然有採買需求，市公所為此規畫防疫措施。

市場管理所所長宋文財指出，目前將中央等3個公有市場拉黃線封閉出入口，中央市場留4個、開封市場2個及大同市場14個出入口，並商請義警站崗協勤，進出的民眾要實聯制，也量額溫及酒精消毒作業，檢查是否戴口罩，確保市場防疫安全。

台東傳統市場採實聯制入場，闖封鎖線將開罰。圖／台東市公所提供
台東傳統市場採實聯制入場，闖封鎖線將開罰。圖／台東市公所提供

實聯制 婆婆 口罩

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