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半夜開張的基隆崁仔頂漁市 落實戴口罩實聯制拚營業

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
市府產發處在崁仔頂漁市宣導戴口罩，降低疫情傳染可能性。圖／市府產發處提供
市府產發處在崁仔頂漁市宣導戴口罩，降低疫情傳染可能性。圖／市府產發處提供

基隆市崁仔頂漁市場半夜形同封街營業，實施實聯制難度高。崁仔頂漁行聯誼會長彭瑞祺說，已向市府請求支援120面實聯制「掃描牌」，發給所有攤商和行口，連周邊的賣冰車也會有，希望採買業者和民眾配合防疫，市場要繼續營運，防疫工作就要做好。

崁仔頂漁市以愛一路為軸心，凌晨時分開始營業，向來是北台灣重要海產交易市場。彭瑞祺說，新冠肺炎疫情襲捲北台灣，不少縣市已規定餐廳禁止內用，加上民眾減少外出，漁市交易量只剩平時的兩成左右。

基隆信義市場、南興市場、成功市場和果菜市場，先後受疫情衝擊被迫停業。崁仔頂漁市人來人往，還有來自重災區雙北市的採買族群，能否守好防疫陣地受矚目。

市府產業發展處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀今天說，前天先送實聯制手舉牌到崁仔頂漁市，提供業者參考使用。昨天上午接獲彭瑞祺傳來訊息，希望市府協助提供120面實聯制的掃描牌，因為要廣發所有攤商、行口等業者使用。

蔡馥嚀說，崁仔頂業者有心配合防疫，市府理當支援。昨天下午回到辦公室趕製掃描牌，傍晚就將做好的120張掃描牌送達到崁仔頂。

彭瑞祺表示，崁仔頂從業人員向心力強，除了透過彼此提醒戴口罩，聯誼會也會在凌晨零點多、2點多和3點多廣播，要求現場人士戴口罩防疫。120面掃瞄牌已分送業者、行口，要求落實實聯制，對自己、對他人、對市場都好。

市府產發處提供120面實聯制的掃描牌，供崁仔頂攤商、行口等業者使用。圖／市府產發處提供
市府產發處提供120面實聯制的掃描牌，供崁仔頂攤商、行口等業者使用。圖／市府產發處提供

實聯制 疫情 口罩 基隆

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