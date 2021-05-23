影／100份蔥油餅+飲料送進醫院 業者：要撐過去、醫護加油

北台灣新冠肺炎延燒，基隆市本土確診個案也增加到45例。基隆市復興路YUMMY蔥抓餅店長吳思逸準備100份蔥抓餅及飲料，透過市議員張秉鈞協助，今天送到衛生福利部基隆醫院，表達對醫護人員的謝意。

基隆醫院護理科主任姚文真代表收下蔥抓餅及飲料，並謝謝吳思逸送來令人感覺溫暖的點心，相信醫護人員都能感受到社會的支持。她說，這波疫情讓醫護量能受到考驗，所有同仁都會堅守崗位，希望趕快結束，民眾都平安健康。

吳思逸說，現在疫情變得很嚴重，送來蔥抓餅和飲料只是想表達一點點心意，希望透過自身微博的力量，給予醫護人員加油打氣，讓他們感受到社會溫暖的鼓勵，希望能撐過去，「大家加油」。