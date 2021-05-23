基隆老翁求助送醫驗出確診 2名消防隊員居家隔離

基隆市消防局昨天接獲仁愛區1名老先生求助，消防局2名救護人員出勤將他送醫。衛生局事後通報老翁新冠肺炎確診，2名隊員因未穿防護衣須居家隔離。消防局為此要求隊員出勤救護一律穿隔離衣，如有染疫疑似症狀，再加1件C級防護衣，確保安全。

消防局「119」救災救護指揮中心昨天清晨4點多，接獲仁愛區1名老先生報案求助，指他身體很不舒服，需要消防人員協助送醫。

仁愛消防分隊2名隊員出勤，因為老先生語意不清，未能詳述不適症狀，僅配戴口罩、面罩和手套，前往老先生住處將他送醫。

這名老先生送醫後經採檢呈陽性，成為新冠肺炎確診病例。衛生局接獲通報展開疫調，得知他是由消防局救護車送醫，評估後要求2名出勤隊員居家隔離。

消防局長陳龍輝說，為了保護消防人員安全及維持全市救災救護能量，因為不知道當事人的健康情況，已要求隊員出勤車禍、生病、酒醉等救護案件，除了要戴面罩、口罩和手套，還要再穿隔離衣。如果對方有發燒、胸悶等症狀，隔離衣外還要再穿1件C級防護衣。

陳龍輝表示，隔離衣和防護衣都是一次性使用，出勤使用後即丟棄。基隆市1天約有50件救護案件，並有5到10件有染疫疑慮，防護用品使用量可觀，已向中央反映需求，防護裝備將會陸續核撥，讓第1線同仁無後顧之憂。