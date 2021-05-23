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基隆信義市場「解封」首日 對比往日冷冷清清
基隆市信義市場因有確診者前往採買，配合防疫從13日起停業10天。市場今早復業，市場自治會與市府商討後僅留兩處出入口，以利實施實聯制，並要求飲食攤位一律外帶。恢復營業第1天，採買民眾比平時的假日少，略顯冷清。
台灣新冠肺炎本土病例激增，基隆市累計40例。衛生局進行疫情調查，多處市場因為出現確診者，或是曾有確診者去過，市府為防疫情擴散，要求暫時停業。
受疫情影響的市場除了今天復業的信義市場，還有南興市場18日中午起停業到30日零時，成功市場從20日起停業31日零時，果菜市場23日起停業到28日零時。
信義市場今早重新開市，市場自治會及市府產業發展處規劃多項防疫新措施，包括封閉周邊通道，僅保留信二路騎樓的2處出入口，並在入口實施實聯制，進入者需留下聯絡資料，並以酒精消毒手部、量測體溫。
為了控管人流，市府用圍網隔開騎樓與街道，信義市場前信二路旁部分機車停車格，暫停機車停放，方便行人通行；市場內還有人舉牌，提醒民眾戴好口罩，保持社交距離。
信義市場主委羅卓永表示，暫停營業期間並無攤商出現疑染疫相關症狀，並簽署健康聲明書，歡迎消費者再來信義市場採買。攤商說，停止營業期間，市場已經消毒好幾次，請好主顧放心來選購魚肉蔬果和各種日用雜貨。
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