花蓮縣府推「蔬菜箱」 產地直送新鮮蔬果

疫情嚴峻，全台三級警戒，中央呼籲民眾非必要勿出門，花蓮縣政府為減少民眾出門買菜的風險，又增加農民收入，已輔導壽豐鄉農會及花蓮市農會，將農產品打包成「蔬菜箱」，利用宅配通路產地直銷送到消費者手上，不但能吃到新鮮蔬果又能做好防疫。

花蓮縣長徐榛蔚表示，疫情持續升溫，縣府積極媒合國軍、電商及量販通路採購農產品，爭取補助宅配運費及包裝紙箱，助農民或農民團體推動產地直銷，並視葉菜實際供應情形，輔導農民團體採購在地農產品，贈予食物銀行慈善團體或慰勞第一線的醫護人員，平穩縣內農產品供銷。

縣府農業處長吳昆儒說，花蓮是有機首都，農產品深獲不少消費者的青睞，上周花蓮各農民團體農產電商通路產品熱銷，農會更傳出有機蔬菜包裝不及而供不應求的情形。

提供蔬菜箱的壽豐鄉原生好物農場表示，疫情期間訂單爆量，在人手不足下，宅配物流量也因為量多，無法指定到貨日期，周一中午結單，周四、五左右才能到貨，若供貨量少也只能暫停接單，感謝訂購民眾體諒，希望這波疫情快散退。

另外，每年5月開始，是花蓮西瓜產季，農業處自明日起將辦理「花蓮大西瓜」產地直播銷售，吳昆儒表示，透過花蓮鮮送平台，持續3個月每周推出「全民防疫—花蓮好物優惠線上購」活動，民眾可透過線上採購，買到天然無毒農產品。

花蓮有機蔬菜線上購，包括壽豐鄉農會有機蔬菜宅配箱（https://reurl.cc/NX5MO5）、花蓮市農會無毒農業網路商城（https://hcfa.org.tw/）、花蓮鮮送平台（https://goodfoods.com.tw/）