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獨／確診者曾上門基市診所被要求停業 開業醫質疑邏輯不通

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確診者看耳鼻喉科 醫師已全副武裝仍得停業14天惹議

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市已有6家診所因為新冠肺炎確診者曾上門看診，被要求暫停營業。圖／聯合報系資料照片
基隆市已有6家診所因為新冠肺炎確診者曾上門看診，被要求暫停營業。圖／聯合報系資料照片

基隆市已有6家診所因有新冠肺炎確診者曾上門求診，市府要求暫停營業，開業醫師質疑邏輯不通。衛生局表示，防疫不能有破口，確診者看診，醫護作好防護，就不會匡列為接觸者；若沒有，就要居家隔離。

中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長、基隆診所協會理事長李偉華，在基隆市安樂路2段開設耳鼻喉科診所，日前在臉書貼文「我是那320個耳鼻喉科醫師其中之一」，投入快篩站協助防疫。

李偉華說，基隆市有6家診所因為醫師曾為確診者看診，被要求停業14天。其中一家耳鼻喉科診所醫師「全副武裝」看診，包括戴面罩、髪帽、手套、N95口罩、防護衣，結果21日下午接到衛生局人員電話通知，指有確診病人前往看診，口頭要求全診所關閉14天，事後僅補電子郵件告知。

李偉華說，防疫需要靠全民一起努力，診所如果有確診者看診，衛生局認為應停業來降低風險，診所自應配合，但流程應更嚴謹，最後也應補公文給診所，讓程序更完備。

基市府對診所執行「最高規格」防疫措施，李偉華認為應標準一致，否則基隆長庚醫院、衛生福利部基隆醫院早該停診封院。未來基隆若設篩檢站，醫生是不是只要篩檢到1個確診就得隔離14天？

基隆市衛生局表示，依據疾管署發布的醫療院所防疫指引，只要確診者看診時，診所醫護作好完整防護整備，就不會被匡列為接觸者，要求居家隔離。疾管署也有公布醫護人員返回工作原則，相關作業全依相關原則辦理。

衛生局 基隆 醫師

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