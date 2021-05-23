台東檢出首例破口多 民眾憂心對縣長喊：考量封縣可能性

台東昨天檢出第一起確診病例，但目前僅匡列家屬和間接接觸者7人追蹤，旅途中其他人都交由中央另行匡列。當事人在北部約半個月前就發燒，卻能通過松山機場防疫管制流程搭機，松山和豐東機場人員、航班機組員和乘客都暴露在感染風險下，如疫情未傳播開來，只能說是運氣。

政府疏忽未能有效防堵邊界，導致國家防疫破口；如果各縣市無法設法堵住來自外縣市的破口，只能等著全境淪陷在疫情中。目前台東匡列的7人中，有5人昨晚已確認為陰性，另2人篩檢結果今天也可望出爐。台東縣府表示，礙於職權，其他人將由中央匡列。

民眾質疑，當事人10日就曾發燒，抵達台東返家後雖未外出，但旅遊中接觸的乘客、機組員，甚至台北松山和台東豐年機場的機場人員，還有家屬對外的接觸者，都是可能的被傳染人，卻僅匡列7人，恐有不足。有縣民在網路上向縣長饒慶鈴喊話，希望考量封縣可能性。

到台東的外地遊客一向多，即使受疫情衝擊，去年造訪的人次依然躍居新高達千萬人次，是在地居民人數的50倍左右，如今光一人返鄉就造成眾多的破口，也難怪縣民人心惶惶。