基隆防疫旅館補貼！工作者每月3千 檢疫隔離者每晚500元

基隆市長林右昌今天下午宣布防疫旅館防疫補貼計畫，工作者每月3千，檢疫隔離者每晚500元，補貼時間自今天公告日起算3個月，視疫情需要延長。

林右昌今天下午在線上記者會中，首先說明基隆市針對防疫旅館防疫補貼計畫，防疫旅館第一線防疫工作人員，將發給每人每月3000元防疫津貼(以基隆市旅館平均薪資3萬元計算），補貼對象包括基隆市防疫旅館第一線防疫工作人員（包括房務部門主管、櫃台接待人員、房務人員及防疫清潔人員）。

此外，基隆市防疫旅館市民防疫住宿補貼，補貼對象為設籍於基隆市，因疫情影響須入住基隆市防疫旅館進行居家檢疫或居家隔離者；補貼方式為每人每晚500元防疫津貼，一人上限7000元，補貼時間自今天公告日起算3個月，同樣得視疫情需要延長。

另外，由於今日中央流行疫情指揮中心公布本市確診案例中，包括一對果菜市場攤商夫妻，林右昌也宣布，果菜市場自明日起停業至5月28日零時，並且所有市場皆不可試吃。