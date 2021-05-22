快訊

獨／「發病日」真校正回歸 示警：萬板以外擴散中

獨／確診者曾上門基市診所被要求停業 開業醫質疑邏輯不通

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆信義市場明復業 實聯制單一出入口禁內用與試吃

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆信義市場明復業，實聯制單一出入口禁內用與試吃。圖／基隆市政府提供
基隆信義市場明復業，實聯制單一出入口禁內用與試吃。圖／基隆市政府提供

因有確診者足跡的基隆信義市場，休業多日並經多次消毒後，將於明天恢復營業，市長林右昌今天下午前往視察，要求恢復營業要準備萬全，設置兩處單一出入口、實施實聯制，並禁內用與試吃。

林右昌視察時說，市場自治會及市府產發處已規畫復業後完整的防疫新措施，包括封閉週邊通道，設置兩處單一出入口、實施實聯制、進入者需以酒精消毒手部、量測體溫。而為控制人流，設置人潮等待動線，防疫期間騎樓攤商全部淨空，自治會近期也開始調查停業期間營業攤商健康狀況，攤商也都自提健康聲明給自治會，以最高標準迎接復業。

信義市場主委羅卓永表示，停止營業期間並無任何攤商有相關症狀，且均已自主簽署健康聲明書，攤商近期開始備貨，將一如過去以最新鮮、高品質的商品供消費者選購，歡迎消費者明天到信義市場採買。

林右昌說，日前信義市場已於5月11日進行全面消毒，為因應本次重新營業，也安排在5月22日再次進行全面消毒，同時市場為了防疫也採取許多新措施，為維護大家入場排隊與通行安全，信義市場前原有之機車停車格將暫停機車停放，區隔做為行人通行使用，警察局也配合在附近規畫臨時機車停放區域，為提供給市民安心的購物環境，希望市民朋友能體諒包容小小的不方便。

復業後信義市場，與其他公有市場一樣，飲食攤位都將一律外帶，禁止內用與試吃，為維護消費者健康，市府也將編組至市場查察未戴口罩的民眾。

基隆信義市場明復業，實聯制單一出入口禁內用與試吃。圖／基隆市政府提供
基隆信義市場明復業，實聯制單一出入口禁內用與試吃。圖／基隆市政府提供
基隆信義市場明復業，實聯制單一出入口禁內用與試吃。圖／基隆市政府提供
基隆信義市場明復業，實聯制單一出入口禁內用與試吃。圖／基隆市政府提供
基隆信義市場明復業，實聯制單一出入口禁內用與試吃。圖／基隆市政府提供
基隆信義市場明復業，實聯制單一出入口禁內用與試吃。圖／基隆市政府提供

林右昌 實聯制 警察 基隆

延伸閱讀

確診男連26天搭火車同車憂 林右昌：疫調上不需要匡列

今明2天是關鍵 林右昌：要宅在家 給台灣最溫柔的守護

林右昌下令嚴查「茶桌仔」 基隆確診除1例全和萬華有關

她確診社區唱歌15人匡列 林右昌：社區篩檢站準備啟動

相關新聞

宜蘭不跟進居家上班1/2人力 鼓勵家住雙北員工在家辦公

新冠肺炎疫情嚴峻，本土病例爆增，中央同意雙北政府機關的居家上班人力可以提高到二分之一。宜蘭暫無調高居家上班員額計畫，但因...

基隆PCR檢測沒有塞車問題 林右昌：還不用設社區篩檢站

雙北新冠肺炎疫情升溫，加計「校正回歸」確診人數更是驚人。基隆市長林右昌今天表示，本市已在4家醫院設置篩檢站，正在籌設第5...

確診者看耳鼻喉科 醫師已全副武裝仍得停業14天惹議

基隆市已有6家診所因有新冠肺炎確診者曾上門求診，市府要求暫停營業，開業醫師質疑邏輯不通。衛生局表示，防疫不能有破口，確診...

獨／確診者曾上門基市診所被要求停業 開業醫質疑邏輯不通

基隆市政府對診所執行「最高標準」防疫措施，已有6家診所因確診者曾上門求診，市府要求停業14天。基隆診所協會理事長李偉華質疑「邏輯不通」…

台東檢出首例破口多 民眾憂心對縣長喊：考量封縣可能性

台東昨天檢出第一起確診病例，但目前僅匡列家屬和間接接觸者7人追蹤，旅途中其他人都交由中央另行匡列。當事人在北部約半個月前...

植物人甦醒 他「想回海上捕小卷」

「謝謝大家，我畢業了！」坐在輪椅上的阿才興奮的舉起手比了一個YA，嘴裡吃著蛋糕，原是漁夫的他，7年前因病臥床被判定為植物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。