基隆信義市場明復業 實聯制單一出入口禁內用與試吃

因有確診者足跡的基隆信義市場，休業多日並經多次消毒後，將於明天恢復營業，市長林右昌今天下午前往視察，要求恢復營業要準備萬全，設置兩處單一出入口、實施實聯制，並禁內用與試吃。

林右昌視察時說，市場自治會及市府產發處已規畫復業後完整的防疫新措施，包括封閉週邊通道，設置兩處單一出入口、實施實聯制、進入者需以酒精消毒手部、量測體溫。而為控制人流，設置人潮等待動線，防疫期間騎樓攤商全部淨空，自治會近期也開始調查停業期間營業攤商健康狀況，攤商也都自提健康聲明給自治會，以最高標準迎接復業。

信義市場主委羅卓永表示，停止營業期間並無任何攤商有相關症狀，且均已自主簽署健康聲明書，攤商近期開始備貨，將一如過去以最新鮮、高品質的商品供消費者選購，歡迎消費者明天到信義市場採買。

林右昌說，日前信義市場已於5月11日進行全面消毒，為因應本次重新營業，也安排在5月22日再次進行全面消毒，同時市場為了防疫也採取許多新措施，為維護大家入場排隊與通行安全，信義市場前原有之機車停車格將暫停機車停放，區隔做為行人通行使用，警察局也配合在附近規畫臨時機車停放區域，為提供給市民安心的購物環境，希望市民朋友能體諒包容小小的不方便。