建置台東防護網 規劃設置社區採檢站

疫情升溫，台東縣長饒慶鈴今天說，未來在各衛生所將設置社區採檢站，提供村里長及衛生所關懷的高風險地區民眾等3類進行採檢，整合醫療院所所有資源，建置嚴密防護網。

這項防疫會議上午在縣府第一會議室召開，包括衛生局長黃明恩與醫政、疾病管制、心理衛生及檢驗科等主管，以及全縣16鄉鎮市衛生所主任或護理長出席，饒慶鈴聽取各醫院建議，討論醫療相互支援及調度。

會中達成多項共識，包括啟動在全縣各衛生所醫療量能設置社區採檢站(其中，協調成功衛生所由部東成功分院、關山衛生所由關山慈濟醫院協助)。採檢對象包括1.村里長及衛生所關懷的高風險地區民眾、2.違反未戴口罩規定的14日內有外縣市旅遊史民眾、3.具有高風險地區旅遊史且提出證明者。

饒慶鈴會中指示，若疫情持續蔓延，未來在各衛生所將設置社區採檢站，希望整合全縣醫療院所的所有資源，建置嚴密防護網。另外，在整合醫院分艙、分流方面，部東醫院為指定醫院將優先收治確診病患，重症個案將轉至台東馬偕紀念醫院；若人力不足，縣府協助徵調醫院及縣內醫護人力。

同時，全縣8家指定社區採檢院所，16個衛生所即日起也提供慢性病患通訊看診服務，饒慶鈴呼籲非急重症者暫緩至醫院看診，以舒緩醫院及醫護人員壓力，將資源留給最需要的民眾。