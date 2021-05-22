快訊

獨／「發病日」真校正回歸 示警：萬板以外擴散中

獨／確診者曾上門基市診所被要求停業 開業醫質疑邏輯不通

聽新聞
test
0:00 / 0:00

建置台東防護網 規劃設置社區採檢站

中央社 / 台東22日電
台東縣長饒慶鈴。聯合報系記者尤聰光／攝影
台東縣長饒慶鈴。聯合報系記者尤聰光／攝影

疫情升溫，台東縣長饒慶鈴今天說，未來在各衛生所將設置社區採檢站，提供村里長及衛生所關懷的高風險地區民眾等3類進行採檢，整合醫療院所所有資源，建置嚴密防護網。

這項防疫會議上午在縣府第一會議室召開，包括衛生局長黃明恩與醫政、疾病管制、心理衛生及檢驗科等主管，以及全縣16鄉鎮市衛生所主任或護理長出席，饒慶鈴聽取各醫院建議，討論醫療相互支援及調度。

會中達成多項共識，包括啟動在全縣各衛生所醫療量能設置社區採檢站(其中，協調成功衛生所由部東成功分院、關山衛生所由關山慈濟醫院協助)。採檢對象包括1.村里長及衛生所關懷的高風險地區民眾、2.違反未戴口罩規定的14日內有外縣市旅遊史民眾、3.具有高風險地區旅遊史且提出證明者。

饒慶鈴會中指示，若疫情持續蔓延，未來在各衛生所將設置社區採檢站，希望整合全縣醫療院所的所有資源，建置嚴密防護網。另外，在整合醫院分艙、分流方面，部東醫院為指定醫院將優先收治確診病患，重症個案將轉至台東馬偕紀念醫院；若人力不足，縣府協助徵調醫院及縣內醫護人力。

同時，全縣8家指定社區採檢院所，16個衛生所即日起也提供慢性病患通訊看診服務，饒慶鈴呼籲非急重症者暫緩至醫院看診，以舒緩醫院及醫護人員壓力，將資源留給最需要的民眾。

衛生所 饒慶鈴 疫情

延伸閱讀

中央校正回歸 饒慶鈴：尊重中央的判斷及權責

疫情升溫饒慶鈴首度鬆口 籲遊客取消台東行程

影／台東防疫「排外」呼聲起 縣長饒慶鈴說話了

台東池上多元照顧服務中心啟用 縱谷長照新據點

相關新聞

宜蘭不跟進居家上班1/2人力 鼓勵家住雙北員工在家辦公

新冠肺炎疫情嚴峻，本土病例爆增，中央同意雙北政府機關的居家上班人力可以提高到二分之一。宜蘭暫無調高居家上班員額計畫，但因...

基隆PCR檢測沒有塞車問題 林右昌：還不用設社區篩檢站

雙北新冠肺炎疫情升溫，加計「校正回歸」確診人數更是驚人。基隆市長林右昌今天表示，本市已在4家醫院設置篩檢站，正在籌設第5...

確診者看耳鼻喉科 醫師已全副武裝仍得停業14天惹議

基隆市已有6家診所因有新冠肺炎確診者曾上門求診，市府要求暫停營業，開業醫師質疑邏輯不通。衛生局表示，防疫不能有破口，確診...

獨／確診者曾上門基市診所被要求停業 開業醫質疑邏輯不通

基隆市政府對診所執行「最高標準」防疫措施，已有6家診所因確診者曾上門求診，市府要求停業14天。基隆診所協會理事長李偉華質疑「邏輯不通」…

台東檢出首例破口多 民眾憂心對縣長喊：考量封縣可能性

台東昨天檢出第一起確診病例，但目前僅匡列家屬和間接接觸者7人追蹤，旅途中其他人都交由中央另行匡列。當事人在北部約半個月前...

植物人甦醒 他「想回海上捕小卷」

「謝謝大家，我畢業了！」坐在輪椅上的阿才興奮的舉起手比了一個YA，嘴裡吃著蛋糕，原是漁夫的他，7年前因病臥床被判定為植物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。