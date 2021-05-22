花蓮3例有2例在市區 市公所加強預防性消毒

花蓮縣今天新增3例新冠肺炎染疫個案。其中20歲政大學生、60多歲家庭主婦都住在花蓮市，相關足跡地點都已全面消毒，花蓮市公所清潔隊今也在市區加強預防性消毒；市內最大的重慶市場，24日起必須實聯制登錄。

由於兩例確診個案居住地和活動足跡都在花蓮市，市公所清潔隊消毒班人員嚴陣以待，穿上防護衣，戴上護目鏡及煙霧過濾器等設備，在清潔隊長吳慶展帶領下，展開預防性消毒工作。

市長魏嘉賢也偕同吳慶展、市場所長邱信都等人，以及市民代表會副主席李振瑋、國富里長莊萬來等人，都到確診者足跡處關心清潔隊員執行預防性環境消毒的工作情形。

根據衛生局疫調，60多處婦人於15日北上，到北部醫院探視親友，18日晚間發燒，當晚8時曾到市區嘉光診所看病。

嘉光診所說明，這名婦人在掛號時，就告知從台北回來，當時診所人員立即將她請到騎樓，建議她到花蓮慈濟醫院快篩。

嘉光診所強調，這名婦人並沒有待在診所內，和所有醫師與診所人員都沒有近距離接觸，且嘉光診所每天都進行消毒，診所目前並未被匡列有感染風險，