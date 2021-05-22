聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮3例有2例在市區 市公所加強預防性消毒
花蓮縣今天新增3例新冠肺炎染疫個案。其中20歲政大學生、60多歲家庭主婦都住在花蓮市，相關足跡地點都已全面消毒，花蓮市公所清潔隊今也在市區加強預防性消毒；市內最大的重慶市場，24日起必須實聯制登錄。
由於兩例確診個案居住地和活動足跡都在花蓮市，市公所清潔隊消毒班人員嚴陣以待，穿上防護衣，戴上護目鏡及煙霧過濾器等設備，在清潔隊長吳慶展帶領下，展開預防性消毒工作。
市長魏嘉賢也偕同吳慶展、市場所長邱信都等人，以及市民代表會副主席李振瑋、國富里長莊萬來等人，都到確診者足跡處關心清潔隊員執行預防性環境消毒的工作情形。
根據衛生局疫調，60多處婦人於15日北上，到北部醫院探視親友，18日晚間發燒，當晚8時曾到市區嘉光診所看病。
嘉光診所說明，這名婦人在掛號時，就告知從台北回來，當時診所人員立即將她請到騎樓，建議她到花蓮慈濟醫院快篩。
嘉光診所強調，這名婦人並沒有待在診所內，和所有醫師與診所人員都沒有近距離接觸，且嘉光診所每天都進行消毒，診所目前並未被匡列有感染風險，
花蓮市長魏嘉賢表示，尤其花蓮零確診破功，每個人都不能置身事外，花蓮市公所持續提升防疫作為，除了加強預防性環境消毒，上周也已擴增異地辦公分流作業，另外公有市場除持續管制通道且需量測額溫及手部以酒精消毒外，重慶市場將於24日起執行執行實聯制登錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言