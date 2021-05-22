宜蘭今增3染疫 遊藝場群聚逾百名居家隔離者「出關」

宜蘭縣今日確診數再添3例，累積確診34人，居家隔離數減為444位。衛生局長徐迺維表示，「時間真的過得很快」，有別於昨日逾600位，第一批遊藝場居家隔離者已期滿14天，接下來將返家自主健康管理。縣長林姿妙也強調，「對抗疫情，我們沒有輕忽本錢。」

新增的案3287為60多歲男性，且是20日公布案2742丈夫，因其妻確診而被匡列居家隔離及採檢，於昨日出現身體微熱現象、未有發燒情形，今日確診。徐迺維說明，該男子與妻曾於10日晚上，前往宜蘭金樽餐廳參加喜宴，其中會場名單包含北部親友，有些人目前出現狀況。

至於70多歲的案3517，是20日公布的案2652友人，他們曾於11日搭車一同外出。友人確診後，他被匡列為居家隔離，安排採檢也染疫。而案3518居住新北永和，近期因私事於13日返宜蘭獨居，並於19日出現味覺異常。他的友人隔日開車將其送醫採檢後確診，隨後也列居家隔離。

會中，縣府也公布3人足跡，案3287於10日晚間到訪宜蘭金樽餐廳；案3517於12日到15日到清溝國小運動。案3518自知從雙北回宜蘭，雖然嚴格限制自我行動範圍，仍於18日到阿珠姨豆漿店消費。

環保局長黃政釧提到，防疫垃圾和生活垃圾會分開處理，前者會經過專業單位清運。以宜蘭縣為例，居家隔離、居家檢疫、防疫旅館和檢疫所等處垃圾，委由甲級廠商清運，先送到環保局集中點，再由環保署甲級清運車輛，送至甲級機構處理。他也呼籲縣民，確實綑綁好垃圾、分類資源回收物，口罩戴好、保持社交距離，也避免交談，降低彼此感染風險。

另外，秘書長林茂盛呼籲，宜蘭縣府所屬一二級機關的公務同仁，不少居住雙北往返兩地，盡可能在不影響業務前提下，進行居家辦公以減少跨區移動。至於宜蘭縣轄內的中央機關，他也希望盡可能依照指揮中心指引，開放居住雙北的公務人員申請居家辦公。