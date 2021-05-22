基隆長庚降載暫停非急迫性住院、手術 戶外開取藥門診

基隆長庚醫院今天宣布，因應疫情升溫，為減少民眾至醫院暴露風險，並確保醫療量能，即日起實施滾動式降載調整，暫停非急迫性住院、門診手術等，啟動戶外醫療服務，在戶外開設取藥門診。

基隆長庚醫院指出，自即日起暫停（延遲）非急迫性之住院、手術（門診手術）、檢查、美容、健康檢查、物理及職能復健等服務。已預約門診之民眾進行併診或取消。

5月24日起啟動戶外醫療服務，於戶外開設取藥門診，地點在原院前停車埸，供定期領藥需求民眾領藥，避免斷藥。

基隆市長林右昌則說，目前基隆正在進行各間醫院分工及醫療降載，基隆市內的各醫療院所打的是團體戰，無論重症專責醫院、社區篩檢站動線人物力等等規畫皆已到位。唯有如此，才有條件在疫情壓力下，開啟更多篩檢站，成功切換至分工明確、流程順利、量能充足的抗疫模式。